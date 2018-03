Technik

DAB+, Spotify und mehr: Pure Highway 600 macht Autoradios digital

Von Klaus Wedekind

Das Pure Highway 600 holt ältere Autoradios ins digitale Zeitalter. Man soll mit ihm glasklar Sender via DAB+ empfangen, frei telefonieren und sogar Spotify-Playlisten abspielen können. Wie gut das funktioniert, hat n-tv.de ausprobiert.

Wenn eine bewährte Technik immer noch gut funktioniert, muss man sie nicht unbedingt ersetzen, wenn sie nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Oft kann man Geräte auch relativ einfach aufrüsten. Das gilt auch für ältere Autoradios, die vielleicht noch gut klingen, aber den Anschluss ans digitale Zeitalter verpasst haben. Sie haben vielleicht nicht mal eine Klinkenbuchse, über die man sie mit einem Smartphone verbinden kann. Für solche Fälle bietet Pure das Highway 600 an, das n-tv.de ausprobiert hat.

Montage kann herausfordernd sein

Die Montage ist eigentlich ganz leicht, kann aber je nach Fahrzeug doch eine kleine Herausforderung werden. So muss die Antenne rechts oben an die Frontscheibe geklebt und dann eine magnetische Erdung unter dem Dachfutter ans blanke Metall geheftet werden. Und von der Antenne muss das Mikrofonkabel unter der Verkleidung hinter dem Rückspiegel zur Sonnenblende des Fahrers verlegt werden, an die das Mikro geklemmt wird.

Beim Testfahrzeug musste in der Vergangenheit die Windschutzscheibe gewechselt und neu verklebt werden, was es sehr kompliziert machte, das Kabel zu verlegen. Aber auch ohne Reparatur, kann dies Probleme bereiten. Lässt sich das Dachfutter gar nicht anheben, muss man die beiliegenden selbstklebenden Klemmen verwenden. Keine schöne Lösung. Etwas leichter war es das Kabel von der Antenne durch das Handschuhfach zur Steuereinheit zu verlegen.

Das Highway 600 kann eigentlich an jede flache Stelle des Armaturenbretts geklebt werden. Doch die Struktur und Oberfläche beim Testfahrzeug ließ nur eine Befestigung unterhalb der Heizungs- und Lüftungsregler zu, was deren Bedienung etwas fummelig macht. Dafür sitzt die Steuerungseinheit dort so nahe am Stromanschluss, dass die Kabelverlegung hier kein Problem darstellte.

All das klappt bei anderen Fahrzeugen vielleicht viel unkomplizierter, aber es ist sicher kein Fehler, sich vor einem Kauf über die Montage Gedanken zu machen. Schließlich kostet das Gerät selbst günstig bestellt noch rund 180 Euro.

Schnell empfangsbereit

Nachdem alles an Ort und Stelle sowie korrekt verbunden war, funktionierte im Test alles weitere recht gut. Über eine freie UKW-Frequenz verband sich das Highway 600 schnell und problemlos mit dem Autoradio und nach einem kurzen Suchlauf standen alle in Berlin verfügbaren DAB+-Sender klar und störungsfrei zur Verfügung.

Um Das Gerät voll auszureizen, muss man über die Pure-Go-App ein Smartphone verbinden. Dann kann man Musik über die Bluetooth-Verbindung abspielen, Mikrofon und Radio-Lautsprecher zum Telefonieren nutzen oder durch einen längeren Druck auf die Mikrofontaste der Steuereinheit die Sprachassistenten von Google oder Apple nutzen.

Spotify wird immer gestreamt

Etwas enttäuschend ist die Spotify-Wiedergabe über das Highway 600. Wobei dies Grundsätzlich einwandfrei funktioniert. Man kann seine Bibliothek über den Drehregler durchblättern, beispielsweise Alben oder Playlisten auswählen und abspielen. Allerdings nutzt das Gerät dabei nicht heruntergeladene Songs, sondern streamt grundsätzlich alles über das Smartphone. Das geht zum einen auf Kosten des Datenvolumens. Zum anderen ist der Empfang des Smartphones im Auto während der Fahrt oft nicht gut genug. Da startet man doch lieber vor Fahrtantritt die Wiedergabe auf dem Handy und spielt über die Bluetoothverbindung ab.

Ansonsten hat das Pure Highway 600 seine Aufgaben gut gemacht und den Test bestanden. Allerdings ist der Preis recht hoch und schöner wird ein Auto durch den Einbau nicht unbedingt. Wenn kein wirklich hochwertiges Autoradio vorhanden ist, ist es wahrscheinlich lohnender, dieses durch ein modernes Gerät zu ersetzen.

