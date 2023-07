Mit einem Milliarden-Fonds will die Bundesregierung strauchelnde Betriebe durch die Corona-Pandemie bringen. Das vergangene Jahr schließt der WSF mit einem Verlust ab. Zwar verdient er an der Lufthansa-Rettung. Doch mit der Insolvenz der Karstadt-Kette geht viel Geld verloren. Auch anderen halfen die Steuermillionen nicht mehr.

Der staatliche Corona-Rettungsfonds WSF hat angesichts der Schieflage beim Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof im abgelaufenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Der Nettogewinn von 760 Millionen Euro aus dem Verkauf der Lufthansa-Aktien des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) reichte nicht aus, um die Verluste mit Galeria und andere Pleiten oder Beinahe-Pleiten wettzumachen, wie aus dem Jahresbericht des Fonds hervorgeht.

Demnach musste der WSF die Hoffnung auf eine Rückzahlung des größten Teils der 680 Millionen Euro aufgeben, mit denen er das Unternehmen des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko gestützt hat. Aus einem besicherten Nachrangdarlehen rechne der WSF noch mit 88 Millionen Euro, weiteres Geld könne die Verwertung von Sicherheiten bringen, heißt es im Jahresbericht. Die Kaufhaus-Kette hatte sich während der Corona-Pandemie gleich zweimal in ein Schutzschirmverfahren nach dem Insolvenzrecht geflüchtet.

Der WSF schloss das Jahr 2022 mit einem Verlust von 26,3 Millionen Euro ab, nachdem er im Jahr zuvor noch 104,1 Millionen Euro verdient hatte. Im ersten Jahr seines Bestehens 2020 stand ein Minus von 25,9 Millionen Euro in der Jahresbilanz. Von 6,37 Milliarden Euro, mit denen der WSF 25 Unternehmen vor allem aus dem Tourismus, dem Einzelhandel und der Autozulieferbranche gestützt hatte, musste er im vergangenen Jahr 710,2 Millionen Euro abschreiben. 3,85 Milliarden Euro wurden zurückgezahlt.

WSF-Geld hilft auch bei Energiepreisen

Abschreiben musste der WSF auch die Hilfen für die in die Insolvenz gerutschte Schuhkette Görtz (28 Millionen) und den Kunststofftechnik-Spezialisten Frimo (zehn Millionen). Auch bei den Reisebüro-Ketten FTI Touristik und Berge & Meer, an die mehr als 600 Millionen Euro flossen, hat sich der Corona-Fonds davon verabschiedet, dass er sein Geld noch vollständig zurückbekommen kann. Der Reisekonzern TUI hat seine Hilfen dagegen inzwischen vollständig getilgt. Der daraus erwartete Gewinn des WSF von mehr als 600 Millionen Euro fällt allerdings erst 2023 an.

Seit November soll der WSF auch bei der Bewältigung der Energiekrise helfen, allerdings indirekt über die Staatsbank KfW. Sie holte sich im abgelaufenen Jahr fast 32 Milliarden Euro aus dem Topf, um Unternehmen zu unterstützen, die unter den hohen Energiepreisen infolge des Ukraine-Kriegs oder unter den Folgen der Corona-Krise leiden. 17 Milliarden wurden getilgt. Für den WSF ist das allerdings nur ein durchlaufender Posten und damit ergebnisneutral.

Der Fonds war kurz nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 von der Bundesregierung eingerichtet worden, um in einem Gesamtrahmen von ursprünglich bis zu 600 Milliarden Euro großen Unternehmen direkt zu helfen, die wegen der Corona-Krise in Not gerieten. Im Rahmen der Verlängerung des WSF wurde der Gesamtumfang zum 1. Januar 2022 auf 250 Milliarden Euro angepasst.