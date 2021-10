Viele Frauen machen eine teure Ausbildung, kommen aber nie richtig am Arbeitsmarkt an. Warum? Weil Berufstätigkeit für sogenannte Zweitverdienerinnen oft finanziell unattraktiv ist. Die Hürden bei der Arbeitsaufnahme sind Experten zufolge weder gerecht noch zeitgemäß.

Die Bertelsmann-Stiftung fordert in ihrer jüngsten Studie eine dringende Reform von Ehegattensplitting und Minijob-Regelung, damit Arbeit für Ehefrauen mit niedrigerem Lohn als ihre Ehemänner endlich attraktiver wird. Laut den Studienautoren könnte eine Kombi-Reform die finanziellen Hürden für Mehr-Arbeit abbauen und mehr als 100.000 Frauen in eine gleichwertige Beschäftigung bringen.

Laut der Studie, die von Arbeitsmarktforschern des Ifo-Institus angefertigt wurde, haben 6 Millionen von 7,6 Millionen Ehefrauen im Alter von 25 bis 60 Jahren - also rund drei Viertel - ein geringeres Einkommen als ihre Partner. Weil das Steuer- und Sozialversicherungssystem in Deutschland falsche Anreize setze, sei Arbeit für diese sogenannten Zweitverdienerinnen finanziell nicht attraktiv genug, heißt es.

Nehmen Ehefrauen eine Beschäftigung auf, werden sie nicht nur sozialversicherungspflichtig, sondern es fällt auch Einkommenssteuer an, die aber über dem üblichen Eingangssteuersatz in Höhe von 14 Prozent liegt. Grund dafür ist das sogenannte Ehegattensplitting. Die Zweitverdienerin unterliegt damit demselben Steuersatz wie der Erstverdiener – es wird also mehr fällig als bei unverheirateten Frauen, die die gleiche Arbeit verrichten.

Neben der "Zweitverdienerinnen-Falle" stecken die Frauen häufig auch in einer "Minijob-Falle". Ein Beispiel der Autoren veranschaulicht es: Verdient der Ehemann 48.000 Euro brutto im Jahr, würde die Ehefrau bei einem Stundenlohn von 10 Euro und einem Minijob mit rund 10 Wochenstunden 5400 Euro im Jahr hinzuverdienen. Wählt sie stattdessen einen Teilzeitjob mit 20 Wochenstunden, bei gleichem Bruttostundenlohn, blieben der Familie nicht einmal mehr 1000 Euro zusätzlich. Unterm Strich lohnt es sich für die Frau also nicht, mehr zu arbeiten.

"Arbeit muss sich für alle lohnen"

Um Ehefrauen einen gerechten Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren, plädieren die Autoren dafür, die Fehlanreize durch diese Regelungen zu beseitigen. Statt eines Ehegattensplittings fordern sie ein reales Splitting durch separate Veranlagung der Eheleute – inklusive eines begrenzten Betrags in Höhe von 13.805 Euro, der die Unterhaltspflichten widerspiegelt und auf die Frau übertragen werden kann. Darüber hinaus sollten Minijobs in reguläre sozialversicherungs- und steuerpflichtige Beschäftigung umgewandelt werden. Beides zusammen bringt laut den Autoren die größten Beschäftigungseffekte für Frauen: Eine Kombi-Reform könnte ihren Berechnungen zufolge 124.000 Menschen in Arbeit bringen, davon 108.000 Frauen.

"Arbeit muss sich für alle lohnen, insbesondere für Frauen und Mütter", sagt Manuela Barišić, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann-Stiftung. "Nur eine kombinierte Reform hilft, die sich gegenseitig verstärkenden negativen Effekte von Ehegattensplitting und Minijob-Regelung zu beheben." Eine doppelte Reform wäre laut den Autoren nicht nur aufkommensneutral für den Staat, sondern würde auch die unteren 40 Prozent der Einkommen entlasten.

Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt abzubauen, birgt noch andere Vorteile, wie Experten immer wieder betonen: Vor allem wegen des Fachkräftemangels und den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Rente, sollte der Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen attraktiver gemacht werden. "Ein erheblicher Teil des Arbeitskräftepotenzials von Frauen wird aktuell nicht voll ausgeschöpft. Im Zuge des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels kann Deutschland sich dies nicht mehr leisten. Eine kombinierte Reform könnte auch helfen, Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren," sagt Barišić.