Schlafraubender Stress im Süden: In Norddeutschland schläft man besser

Wo schlafen die Deutschen am besten? Wo schlafen sie nackt, wo schlafen sie lange? Ein neuer Schlafatlas liefert Antworten. Und dabei schneiden die Schläfer des Nordens besser ab als die des Südens.

Die Norddeutschen schlafen besser als die Menschen in Süddeutschland: Wie der in Berlin vorgestellte Beurer Schlafatlas 2017 zeigt, haben Bremer, Hamburger oder Schleswig-Holsteiner nicht nur einen besseren Schlaf. Sie nehmen auch viel weniger Schlafmittel als etwa die Menschen in Bayern und Baden-Württemberg ein. Zudem klagen die Süddeutschen mehr über schlafraubenden Arbeitsstress. Rheinland-Pfalz ist demnach das Land der Frühaufsteher - dort erheben sich die Menschen im Schnitt um 6.35 Uhr aus den Betten. Die Nordrhein-Westfalen gehen indes am spätesten ins Bett - und zwar um 22.17 Uhr.

Am häufigsten Mittagsschlaf machen die Schleswig-Holsteiner (51 Prozent), am seltensten die Bremer (33 Prozent). Hamburg hat wiederum mit 17 Prozent den höchsten Anteil an Nacktschläfern.

Bremer am zufriedensten - Berliner am schlechtesten

Den besten Schlaf insgesamt haben die Bremer, die das Regionenranking anführt, gefolgt von den Rheinland-Pfälzer und den Saarländern. Die Bremer sind nach eigener Einschätzung am zufriedensten mit ihrem Schlaf. Sie ruhen auch länger als der Durchschnitt. Zudem hat die Hansestadt auch die wenigsten Einwohner mit nächtlichen Atemaussetzern, der sogenannten Schlafapnoe. Das spricht für einen entspannten Schlaf.

Am schlechtesten wird in Bayern, Sachsen-Anhalt und Berlin geschlafen. Das Schlusslicht Berlin leidet unter dem Großstadtmalus. Die größere Lärmbelästigung, höhere Außentemperaturen und der größere Arbeitsstress in den Metropolen wirken sich generell negativ auf den Schlaf aus. Mit 14 Prozent werden in keiner Stadt zudem so häufig finanzielle Sorgen als Grund für Schlafprobleme angegeben wie in Berlin. Bundesweit liegt der Wert bei acht Prozent.

Bayern schlucken die meisten Schlaftabletten

Aber auch Bayern scheint nicht besonders ausgeruht: Nirgendwo fühlen sich die Deutschen nach dem Aufwachen matter als im Freistaat. 43 Prozent der Bayern würden der Befragung zufolge gern länger schlafen - das ist bundesweit der höchste Wert. Die Bayern haben zudem den deutschlandweit höchsten Schlafmittelkonsum und auch den größten Anteil an Schnarchern. Rund die Hälfte der Bayern legt sich oft oder zumindest gelegentlich tagsüber ins Bett - im Bundesdurchschnitt sind das 43 Prozent.

Der Hauptgrund für den schlechten Schlaf ist für 28 Prozent der Deutschen Arbeitsstress. Bei den 40- bis 49-Jährigen sagt das sogar fast die Hälfte (46 Prozent). Wenig überraschend ist der Studie zufolge, dass gerade erwerbstätige Mütter aufgrund der Doppelbelastung den schlechtesten Schlaf haben.

TNS Emnid befragte für den Schlafatlas im Auftrag des Ulmer Unternehmens Beurer im Sommer und Herbst vergangenen Jahres fast 3500 Bundesbürger. Die Studie entstand in Zusammenarbeit mit den Schlafmedizinern Michael Feld aus Köln und Peter Young von der Universität Münster. Beurer bietet unter anderem Produkte rund um das Thema Schlaf an.

Quelle: n-tv.de