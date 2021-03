Der Jaguar E-Type ist eine Legende. Vor 60 Jahren wurde er der Öffentlichkeit erstmals auf der Automesse in Genf vorgestellt. Jetzt wird er in einer restaurierten und modernisierten limitierten Auflage wiederbelebt. Allerdings muss der Interessent gleich den Doppelpack kaufen.

Am 15. März jährt sich zum 60. Mal die Weltpremiere des von vielen als Ikone verehrten Sportwagens Jaguar E-Type. Dieses Jubiläum hat die auf Restaurierungen spezialisierte Classic-Abteilung der englischen Traditionsmarke zum Anlass genommen, den auf lediglich sechs Paare limitierten E-Type 60 aufzulegen. Je sechs Coupés sowie sechs Cabriolets der ersten Serie des E-Types werden dabei in einen modernisierten Neuzustand versetzt und pärchenweise verkauft. Nun hat Jaguar Bilder und Details der zeitgenössisch restaurierten und zugleich modernisierten E-Types veröffentlicht.

Der Innenraum dem Jaguar E-Type bleibt erhalten, wird aber mit zeitgenössischer Technik angereichert. (Foto: Jaguar)

Optisch repräsentieren beide Karosserievarianten die ersten öffentlich gezeigten Exemplare der Baureihe. Im Fall des Roadsters war also der E-Type mit dem Nummernschild "77 RW" Vorbild, während beim Coupé die Version mit dem Nummernschild "9600 HP" als Blaupause diente. Entsprechend wurde der E-Types 60 in der Farbe "Opalescent Gunmetal Grey" lackiert, sein Bruder strahlt in "Drop Everything Green".

Das Innenleben wurde unter anderen durch die Lederausstattung der historischen Modelle inspiriert. Trotz dieser Details wurde das Interieur mit einem zeitgemäßen Infotainmentsystem im DIN-Schachtformat bereichert. Ob die Hupentaste aus reinem Gold im Buchenholz-Lenkrad notwendig ist, liegt wohl im Auge des Betrachters.

Der 3,8-Liter-Reihensechszylinder leistet im Jaguar E-Type 60 265 PS. (Foto: Jaguar)

Als Antriebe kommen technisch modernisierte, 265 PS starke 3,8-Liter-Reihensechszylinder in Kombination mit einem nun vollsynchronisierten Fünfgang-Schaltgetriebe zum Einsatz. Die Triebwerke wurden unter anderem mit elektronischer Zündung, Aluminium-Kühler und einer Edelstahl-Auspuffanlage auf einen neueren Stand gebracht.

Wie das britische Magazin "Autoexpress" berichtet, sind noch nicht alle der umgerechnet rund eine Million Euro teuren E-Type-60-Paare verkauft. Es sollen weiterhin Rechts- wie Linkslenker-Versionen verfügbar sein. Wer ein E-Type-Doppel von Jaguar Classic erwirbt, bucht zugleich ein exklusives Event, denn für Sommer 2022 ist eine Tour von Coventry nach Genf mit den restaurierten E-Types geplant, um so auf den Pfaden der ersten E-Types zum Ort ihrer Weltpremiere zu wandeln.