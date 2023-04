Volkswagen stellt mit dem neuen ID.7 eine langstreckentaugliche Limousine im Mittelklasse-Segment vor. Die Wolfsburger versprechen neue Augmented-Reality-Features, hohe Reichweiten und jede Menge Platz.

Das hat noch dringend gefehlt bei Volkswagen: eine Reiselimousine mit jeder Menge Platz und vor allem hoher Reichweite. Jetzt ist sie da und hört auf den Namen ID.7. Der mit 4,96 Metern Länge ziemlich stattlich ausfallende elektrische "Passat" basiert ebenso wie alle anderen elektrischen Volkswagen-Modelle auf dem modularen Elektrobaukasten und kommt zunächst mit 286 PS starkem E-Motor an der Hinterachse. Eine stärkere Allrad-Variante folgt genauso wie der Kombi.

Die stattliche Außenlänge von 4,96 Metern sieht man dem jüngsten Wolfsburger nicht an. (Foto: Volkswagen)

Leistungsfähige, verbesserte Assistenz erhöht Komfort und Sicherheit: So fährt der ID.7 in höherem Maße vorausschauend als bisherige Volkswagen und nutzt dazu Schwarmdaten. So werden Straßengegebenheiten wie Kreisverkehre, Kreuzungen und Kurven besser erkannt und in die automatisierte Längsführung einbezogen. Auch das Parken des ausladenden Gefährts wird künftig einfacher. Beispielsweise speichert der ID.7 die letzten 50 gefahrenen Meter. Egal, wie kompliziert und vertrackt dieses letzte gefahrene Stück auch war - es lässt sich aus dem Speicher abrufen und automatisiert immer wieder abfahren. So können Parkmanöver reproduziert werden, ohne dass man sie selbst wieder ausführen muss: einfach das Auto langsam kriechen und lenken lassen.

Augen auf die Straße, nicht aufs Display

Viel Platz und innovatives Infotainment kennzeichnen den neuen VW ID.7. (Foto: Volkswagen)

Besonders stolz sind die Wolfsburger auf ihr neues Infotainment-Konzept mit reduziertem Kombiinstrument. Vor den Augen des Fahrer findet sich lediglich ein schmales Display mit den wichtigsten Daten wie aktueller Geschwindigkeit und Reichweite, während das serienmäßige Head-up-Display deutlich mehr Platz einnimmt. Auf diese Weise soll der Blick des Fahrers möglichst auf der Straße gehalten werden, was die aktive Sicherheit erhöht. Im Bereich der Mittelkonsole finden die Passagiere nun einen großen Touchscreen (15 Zoll).

Dank bis zu 86 kWh Akkukapazität (netto) schafft der ID.7 bis zu 700 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Sein Cw-Wert von 0,23 bei einer Stirnfläche von 2,45 Quadratmetern bürgt für Effizienz. Die jüngste Ausbaustufe des MEB schafft eine Gleichstrom-Ladeleistung von 200 Kilowatt. Und damit diese auch möglichst häufig und lange erreicht wird, wird der Akku bei aktiver Zielführung aktiv temperiert. So lädt er stets optimal.

Dass der ID.7 ein exzellenter Reisewagen sein wird, lässt sich schon an den Abmessungen erkennen. Doch nicht nur seine Länge von 4,96 Metern spielt eine Rolle, insbesondere die 2,97 Meter Radstand sprechen für viel Platz in der zweiten Reihe.