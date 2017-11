Unterhaltung

Begleitet von "The Beast": AC/DC-Gitarrist Malcolm Young beigesetzt

Letzte Ehre für eine Rock-Legende: In Sydney wird AC/DC-Gitarrist Malcolm Young zu Grabe getragen. Nicht nur sein Bruder Angus zeigt sich tief gerührt, sondern auch zahlreiche Wegbegleiter und Fans. Und zum Abschied darf natürlich auch "The Beast" nicht fehlen.

Der am 18. November verstorbene AC/DC-Mitbegründer Malcolm Young ist im australischen Sydney beerdigt worden. Neben seiner Familie, Bandmitgliedern und anderen Musikern erschienen auch Hunderte Fans, um sich von dem Hard-Rock-Urgestein zu verabschieden.

Sein Bruder Angus Young und der Rest seiner Familie versammelten sich in der Saint Mary's Cathedral. Auch AC/DC-Frontmann Brian Johnson, die früheren Bandmitglieder Phil Rudd und Cliff Williams sowie sein Neffe Stevie Young zählten zu den Trauergästen.

Youngs Gitarre, auch "The Beast" genannt, die während seines Lebens eine große Rolle für ihn gespielt hatte, sollte auch bei der Beerdigung zum Symbol werden. Sie wurde während des Gottesdienstes auf seinem Sarg platziert. Sichtlich gerührt trug Bruder Angus "The Beast" nach dem Verlassen der Kirche zum Leichenwagen. Den Trauernden wurde ein Plektrum überreicht, auf dem unter anderem Geburts- und Sterbedatum von Malcolm Young eingraviert waren.

Was wird aus AC/DC?

Young war vor elf Tagen im Alter von 64 Jahren verstorben. AC/DC gaben die traurige Nachricht auf ihrer Facebook-Seite bekannt. "Mit tiefer Trauer informieren wir euch über den Tod von Malcolm Young, einem geliebten Ehemann, Vater, Großvater und Bruder. Malcolm litt seit mehreren Jahren an Demenz und verstarb friedlich mit seiner Familie an seiner Seite", hieß es unter anderem in dem Post. Der Musiker hinterlässt seine Frau Linda und zwei gemeinsame Kinder.

Die beiden in Schottland geborenen Young-Brüder hatten AC/DC 1973 gegründet. In der Folgezeit stieg die Gruppe zu einer Ikone des Hard Rock auf. Insgesamt verkauften AC/DC mehr als 200 Millionen Alben. Die Zukunft der Gruppe steht aktuell in den Sternen. Sänger Brian Johnson darf seit März 2016 nicht mehr live auftreten, da ihm ansonsten dauerhafte Taubheit droht. Bei Konzerten wurde er deshalb zuletzt durch Guns-N'-Roses-Frontmann Axel Rose ersetzt. Von den langjährigen Mitgliedern der Band ist somit nur noch Angus Young übrig.

Quelle: n-tv.de