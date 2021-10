Das Prequel "House of the Dragon" spielt 300 Jahre vor der Originalserie.

Das umstrittene Serienepos "Game of Thrones" ist auserzählt, doch für Fans des Werks gibt es gute Nachrichten. Auch wenn noch nicht genau klar ist, wann der Ableger "House of the Dragon" ausgestrahlt wird: Ein Trailer gibt erste Einblicke in die Vorgeschichte der Erfolgssaga.

"Game of Thrones"-Fans auf der ganzen Welt sind gefesselt von einem neuen Trailer für die Serie "House of the Dragon". Der US-Sender HBO Max veröffentlichte ein gut einminütiges Video zur Vorgeschichte der Erfolgsserie "Game of Thrones" (GoT).

Zu sehen sind unter anderem mehrere Kampfszenen, unterlegt mit den Worten: "Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume haben uns nicht zu Königen gemacht - Drachen haben es getan." Die zehn Episoden sollen zumindest in den USA 2022 ausgestrahlt werden.

Erst Ende April war auf dem Twitter-Account der Serie bestätigt worden, dass die Produktion begonnen habe. Dazu wurden Bilder einiger Darsteller bei einer Lesung der Drehbücher veröffentlicht. Das Drehbuch für "House of the Dragon", das auf George R.R. Martins Buch "Feuer und Blut" basiert, stammt aus der Feder von Ryan Condal und Michael Sapochnik. Das Prequel spielt 300 Jahre vor der Originalserie und wird die Geschichte von Daenerys' Vorfahren erzählen, als der historische Untergang des House Targaryen begann.

In der neuen Serie spielen Olivia Cooke und Rhys Ifans Otto und Alicent Hightower, Emma D'Arcy Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith Prinz Daemon Targaryen und Steve Toussaint "The Sea Snake". Die achte und letzte Staffel der preisgekrönten Fantasy-Saga "Game of Thrones" war im Mai 2019 ausgestrahlt worden. Acht Jahre lang hatte GoT Fans auf der ganzen Welt gefesselt.

Die auf Büchern des Autors George R. R. Martin basierende Serie "Game of Thrones" lief von 2011 bis 2019 in insgesamt acht Staffeln. Kritiker und Zuschauer zeigten sich überwiegend von ihr begeistert. Lediglich das von den Machern erdachte Ende der Geschichte sorgte für Diskussionen und ließ viele Fans unbefriedigt zurück. Vielleicht kann "House of the Dragon" das ein kleines bisschen wiedergutmachen.