"19", "21", "25", "30" - dank ihrer Albentitel wissen wir stets ziemlich genau, wie alt Adele gerade ist. Aktuell ist sie tatsächlich noch immer 34 Jahre jung, doch das bewahrt sie nicht vor gesundheitlichen Problemen. So hat die Sängerin schon länger mit chronischen Rückenschmerzen zu kämpfen.

Superstar Adele macht keinen Hehl daraus, unter körperlichen Beschwerden zu leiden. Über die Schmerzen sprach sie nun auch am Silvesterabend während eines Auftritts im Rahmen ihrer "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas.

Während die 34-Jährige T-Shirts in die Menge warf, erklärte sie: "Ich habe noch zwei weitere, ich muss nur auf die andere Seite der Bühne gehen. Zurzeit muss ich watscheln, weil ich einen wirklich schlimmen Ischias habe", fügte Adele hinzu, wie aus einem Clip hervorgeht, den der "Daily Star" veröffentlichte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Adele über ihre chronischen Rückenschmerzen spricht. Schon 2021 sagte die Sängerin dem Magazin "The Face": "Ich hatte meinen ersten Bandscheibenvorfall, als ich 15 war, weil ich niesen musste. Ich lag im Bett, nieste und meine fünfte Bandscheibe flog heraus."

"Es flackert immer wieder auf"

Im Januar habe sie ihren "sechsten Bandscheibenvorfall" gehabt, so die Künstlerin damals weiter. "Und dann, als ich einen Kaiserschnitt hatte, war mein Körper unbrauchbar", fuhr sie fort und ergänzte: "Ich habe schon mein halbes Leben lang Schmerzen im Rücken. Es flackert immer wieder auf, normalerweise aufgrund von Stress oder einer dummen Haltung."

Adele räumte damals auch ein, dass der starke Gewichtsverlust ihr bei ihren Rückenproblemen geholfen habe. Die Sängerin hatte im Mai 2020 für Aufsehen gesorgt, als sie nach längerer Zeit wieder ein Foto von sich veröffentlichte, auf dem sie deutlich schlanker als in früherer Zeit war. Nach eigenen Angaben hatte sie 45 Kilo hinter verschlossenen Türen verloren.

Seit November steht Adele für eine Konzertreihe in Las Vegas auf der Bühne. Dort präsentiert sie nicht zuletzt Songs ihres jüngsten Albums "30", auf dem sie unter anderem das Scheitern ihrer Ehe verarbeitet. So ließ sich Adele 2021 nach gerade mal drei Jahren von ihrem Mann Simon Konecki scheiden. Zusammen waren die beiden jedoch schon deutlich länger. Bereits 2012 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.