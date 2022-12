Für Fans der Rocklegenden von Aerosmith eine Enttäuschung: Schon im Sommer dieses Jahres hatte die Rockband wegen eines Entzugs ihres Sängers Konzerte abgesagt. Nun werden auch Auftritte in Las Vegas gestrichen. Tyler fühle sich nicht gut und brauche Zeit, um sich "auszuruhen".

Die US-amerikanische Rockband Aerosmith muss Konzerte in Las Vegas absagen. Als Grund wurde der Gesundheitszustand von Frontmann Steven Tyler genannt. Eigentlich sollten die Rocker am 5. Dezember im Rahmen ihrer Tour im Dolby Live Theater im MGM Park spielen. Doch daraus wird nichts, wie sie nun in einem Statement auf Twitter erklärten. "Auf Anraten meines Arztes nehme ich mir mehr Zeit, um mich auszuruhen", wird Tyler zitiert. Weiter heißt es: "Es gibt keinen Ort, an dem wir lieber wären als auf der Bühne, umgeben von den besten Fans der Welt." Der Tweet endet mit einer Entschuldigung an seine Fans.

Es handelt sich bereits um das zweite Konzert, das Aerosmith abgesagt hat. Bereits am Freitag ist der Auftritt kurzfristig ausgefallen, "weil sich Steven unwohl fühlt und nicht auftreten kann", hieß es. Zu diesem Zeitpunkt ging die Band noch davon aus, dass der Sänger bis Montag wieder gesund ist. Weitere Details wurden nicht genannt. Ob die Konzerte am Donnerstag und Sonntag stattfinden können, bleibt abzuwarten.

Auf erneute Drogenprobleme von Tyler gibt es indessen keine Hinweise. Im Juni und Juli dieses Jahres sollten Aerosmith in Las Vegas eine Reihe von "Deuces Are Wild"-Shows spielen. Das Engagement musste die Rockband damals wegen der Drogenprobleme ihres Sängers aber absagen.

Schon im Mai hatten Aerosmith bekannt gegeben, dass sich ihr Sänger freiwillig in eine Entzugsklinik begeben habe. Er wolle sich dort "auf seine Gesundheit und Genesung zu konzentrieren". Nach über zehn Jahren Nüchternheit habe er durch eine Fußoperation und die damit zusammenhängende Schmerzbehandlung einen Rückfall erlitten. Nachdem Steven Tyler im Jahr 1988 erstmals einen Drogenentzug machte, blieb er bis 2009 clean. Nach diesem ersten Rückfall hielt sich Tyler bis zu diesem Jahr von Drogen fern.