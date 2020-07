Knapp 20 Jahre ist es her, dass Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya und Pink mit dem "Moulin Rouge"-Song "Lady Marmalade" einheizten. Zeit für ein Remake, hat sich Aguilera offenbar gedacht. Ganz so sexy wie damals kommt ihr Auftritt im Pool allerdings nicht daher.

Es gibt Lieder, die sind einfach nicht totzukriegen. "Lady Marmalade" ist so eins. Im Original wurde es 1974 vom Frauen-Trio Labelle eingesungen. Es folgten diverse Coverversionen. Vor allem war es jedoch eine mehr als ein Vierteljahrhundert später aufgenommene Version, die einschlagen sollte wie eine Bombe.

So interpretierten 2001 die Popstars Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya und Pink "Lady Marmalade" noch einmal neu. Anlass war der Musical-Film "Moulin Rouge" mit Nicole Kidman und Ewan McGregor. Passend zum Sujet des Streifens präsentierten sich die vier Sängerinnen auch im Video-Clip zu ihrem Song ausgesprochen sexy. Das bescherte ihnen nicht nur die Charts-Spitze in zahlreichen Ländern. Sie wurden auch mit Preisen wie dem MTV Award für das "beste Video des Jahres" oder den Grammy für die "beste Popkollaboration" überhäuft.

Fast 20 Jahre sind seither vergangen. Lil' Kim und Mya sind weitgehend in der Versenkung verschwunden. Doch zumindest Pink und Aguilera sind nach wie vor im Pop-Zirkus präsent, auch wenn "X-Tinas" ganz große Zeit inzwischen ebenfalls abgelaufen zu sein scheint.

Nie so gut geklungen?

Vielleicht dachte sich Aguilera deshalb, es sei mal wieder an der Zeit für ein Remake ihrer "Lady Marmalade"-Performance. Jedenfalls präsentiert sie uns aktuell in einem TikTok-Clip, der auch auf ihrer Instagram-Seite zu finden ist, eine eigenwillige Neuinterpretation des Songs.

Wir sehen die 39-Jährige mit Sonnenbrille, schwarzem Hut mit breiter Krempe und einem Weinglas in der Hand im Pool. Dazu scheint sie mit leicht angetrunkener Stimme ebenso inbrünstig wie krächzend ihren einstigen Hit ins weite Rund zu schmettern. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie sooo gut geklungen habe", merkt sie dazu ironisch an. Tatsächlich singt sie das Lied in dem Clip jedoch nicht selbst - sie bewegt lediglich die Lippen zum Gesang einer anderen TikTok-Nutzerin.

Dazu passt natürlich, dass auch Aguileras Pool-Einlage in dem Clip nicht ganz so verrucht wie damals rüberkommt. Diesmal stand für die Sängerin wohl einfach nur der Spaß im Vordergrund.