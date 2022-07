Alex Jolig verunfallt bei einer Veranstaltung mit einem Motorrad und verletzt sich dabei schwer. Nach einigen Tagen in einem deutschen Krankenhaus kann er nun zurück in seine Wahlheimat Mallorca. Dafür ist der "Big Brother"-Star vor allem seiner Ehefrau Britt dankbar.

Vor zehn Tagen verlor der einstige "Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig auf einer Veranstaltung auf dem ADAC-Gelände eines Fahrsicherheitszentrums im Norden Bayerns die Kontrolle über sein Motorrad. Bei 35 Kilometern pro Stunde flog er über das Lenkrad und zog sich mehrere Rippenbrüche zu. Anschließend wurde er in einem Krankenhaus in Deutschland behandelt.

Nun endlich ist der 59-Jährige wieder zurück auf Mallorca, um in seiner Wahlheimat gesund zu werden. Seinen Transport dokumentierte der Ex-Freund von Jenny Elvers und Vater ihres Sohnes Paul in einem Video bei Instagram. Dazu heißt es im Text: "Nach meinem Motorradunfall in Deutschland bin ich endlich wieder zu Hause. Das größte Dankeschön geht an meine Frau Britt, die das alles geschafft hat. Auch ein großes Dankeschön an alle anderen, die mich unterstützt haben. Im Moment bin ich so glücklich und dankbar, wieder zu Hause zu sein."

Ganz ähnlich äußerte sich Jolig auch im Gespräch mit RTL kurz vor der Reise. "Ich hoffe sehr, dass der Rücktransport reibungslos funktioniert und freue mich wahnsinnig auf zu Hause. Am meisten freue ich mich auf meine Frau Britt, unseren kleinen Zoo und auf eine Soja Latte auf unserer schönen Terrasse", so Jolig dort.

Transport nur im Liegen möglich

Der Transport nach Mallorca war allerdings nicht ganz einfach, denn Jolig musste auf Rat seiner Ärzte im Liegen transportiert werden. Möglich gemacht hat das offenbar auch Britt. "Ich bin wirklich stolz auf meine Frau, gemeinsam gewinnen wir jede Schlacht", betonte er auch noch einmal im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Aber auch auf der Baleareninsel muss sich der Reality-Star nun weiter behandeln lassen, um vor allem Einblutungen durch die Rippenbrüche auszuschließen. "Alex beißt die Zähne zusammen, aber er leidet extrem unter den Schmerzen, kann ja auch kaum sprechen, das strengt ihn alles sehr an", erklärt Britt Jolig den Gesundheitszustand ihres Mannes. Um es ihm so angenehm wie möglich zu machen, päppelt sie ihn nun aber erstmal mit "Fleisch und Salat" wieder auf.