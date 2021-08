Es ist eine beängstigende Situation, die die Schauspielerin auf einer Straße in Los Angeles als Beifahrerin erlebt. Weil ihr Onkel während der Fahrt einen Herzinfarkt erleidet, verliert er die Kontrolle über den Wagen. Nur mit Hilfe eines "Schutzengels" schafft es Milano, den Wagen zu stoppen.

Nach ihrer folgenschweren Corona-Erkrankung hat Alyssa Milano eine erneute Schreckenserfahrung durchlebt. Am Dienstag ist die Schauspielerin in Los Angeles in einen dramatischen Autounfall verwickelt worden. Der Fahrer des Unfallwagens war ihr Onkel, der laut dem US-Magazin "People" nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben soll. Alyssa soll dabei unverletzt geblieben sein, während ihr Onkel danach ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut einer Pressemitteilung der Highway Patrol von Kalifornien, aus der "People" zitiert, saß die Schauspielerin, die aus der Serie "Charmed" bekannt ist, auf dem Beifahrersitz des Ford Edge SUVs, als ihr 63-jähriger Onkel bewusstlos wurde, von der Fahrspur abkam und in einen anderen SUV prallte.

Milano soll angegeben haben, auf ihrer Seite des Autos einen Aufprall gespürt zu haben. "Mit Hilfe eines Schutzengels" hätte sie den Ford schließlich zum Stehen bringen können. Laut "TMZ" hatte Milano ihrem Onkel erste Hilfe geleistet, bis die Ersthelfer angekommen waren.

Wie es ihrem Onkel derzeit geht, ist nicht bekannt. Milano aber rief ihre Follower bei Twitter dazu auf, jede Gelegenheit zu nutzen, "die Menschen die wir lieben zu schützen". "Sich impfen lassen. Masken tragen. Waffen wegsperren. Erste Hilfe lernen. Kleine, vernünftige Aktionen. Es ist nicht schwer, aufeinander aufzupassen, aber es ist wichtig", fügte sie hinzu.