Dass sie mit dieser Nachricht für Diskussionen sorgen würde, ist Anne Wünsche bewusst: Auf Instagram erklärt die Influencerin und Schauspielerin, dass sie ihr viertes Kind erwarte, das Baby jedoch nicht austragen wolle. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Anne Wünsche hat sich mit einer emotionalen Nachricht an ihre mehr als eine Million Followerinnen und Follower auf Instagram gewandt. Sie sei wieder schwanger, offenbart die 31-Jährige zu einem Foto von einem positiven Test. Doch Freude über die "frohe Kunde", wie es oft lapidar heißt, will sich bei ihr nicht einstellen - im Gegenteil.

"F**K!", sei vielmehr ihr erster Gedanke gewesen, als sie den Test in der Hand gehalten habe, schüttet Wünsche ihr Herz aus. "Wie konnte das passieren? Wir haben doch aufgepasst … Und trotzdem ist es da … dieses Plus!"

Sie sei kaum in der Lage zu beschreiben, wie sie sich aktuell fühle, fährt Wünsche fort: "Ich liege im Bett. Eingemurmelt in meiner Decke. Mir laufen die Tränen über die Wangen und ich bin wie erstarrt." Sie wisse seit 14 Tagen von der Schwangerschaft und befinde sich in der 7. Woche. Mit ihrem Frauenarzt habe sie nun "über alle offenen Möglichkeiten" gesprochen und sei zu dem Schluss gekommen: "Ich kann es nicht behalten."

"Mir geht es beschissen"

Dies sei für sie "absolut keine leichte Entscheidung" und sie wisse selbst nicht, "ganz damit umzugehen", betont Wünsche. "Mir geht es beschissen", gibt sie unumwunden zu. Nach reiflicher Überlegung sei sie aber zu dem Schluss gelangt: "Es würde einfach nicht funktionieren und ich muss mir selbst eingestehen, dass das einfach nicht mein Leben wäre. Ich sehe mich in dieser Rolle nicht und ich wäre nicht glücklich damit." Sie sei sich sicher: "Niemals könnte ich allen gerecht werden. Niemals könnte ich das alles alleine schaffen!"

Dass sie mit ihrer Ankündigung, eine Abtreibung ins Auge zu fassen, eine heftige Debatte lostreten wird, ist Wünsche durchaus bewusst. "Für viele wird das auf totales Unverständnis treffen und ich werde die Tage sicherlich einige böse Nachrichten erhalten", prophezeit sie. Sie wisse auch, "wie viele sich eigene Kinder wünschen". Sie sehe jedoch nicht ein, "solch ein Thema zu verstecken, aus Angst vor der Reaktion".

Die entsprechenden Kommentare zu dem Post ließen dann auch nicht lange auf sich warten. "Du wirst es ewig bereuen. Unfassbar so was", echauffiert sich etwa ein Nutzer. Eine andere Followerin wiederum erklärt: "Überlege es dir sehr gut. Du wirst es niemals vergessen und du wirst es hinterher bereuen. Leider spreche ich aus Erfahrung."

Aber es gibt auch Fans, die Wünsche den Rücken stärken. "Ich verstehe dich so gut! Habe mal in genau derselben Situation gesteckt und mich auch für diesen Weg entschieden", schreibt etwa eine Nutzerin, während eine andere findet: "Niemand hat das Recht, dir da reinzureden und niemand außer dir lebt dein Leben!"

Dreifache Mutter

Wünsche war mit ihrem Freund, Synchronsprecher Karim El Kammouchi, im vergangenen Juli zum dritten Mal Mutter geworden. Im Nachhinein berichtete sie von einer dramatischen Sturzgeburt, bei der sie einen Liter Blut verloren habe. Ihr Sohn Sávio habe zunächst unter Atemproblemen gelitten. Wünsche hat noch zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen - die Töchter Miley (10) und Juna (7).

Bereits 2020 offenbarte Wünsche, schon einmal abgetrieben zu haben, nachdem sie von einer Affäre schwanger geworden sei. "Ich bin nicht stolz darauf", betonte sie zugleich.

Neben ihren Tätigkeiten in den sozialen Netzwerken arbeitete die in Cottbus geborene Wünsche in der Vergangenheit auch als Schauspielerin. So wirkte sie als Laiendarstellerin zwischen 2011 und 2021 in der TV-Serie "Berlin - Tag & Nacht" mit. Auch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hatte sie 2018 eine kleine Rolle.