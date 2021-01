Mit seinen 83 Jahren wäre Anthony Hopkins im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus Risikopatient. Deshalb begab er sich auch das komplette letzte Jahr in Quarantäne. Doch nun sieht auch der Darsteller des Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer" Licht am Ende des Tunnels.

Der britische Schauspieler Sir Anthony Hopkins hat sich in Los Angeles gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Video, das er mit seinen Followern auf Twitter und Instagram teilt, hält den besonderen Moment fest.

Hopkins dankt der medizinischen Einrichtung, die ihn versorgt, und seiner "lieben Freundin, Dr. Maria Teresa Ochoa". Zugleich freut er sich in dem Kommentar zu dem Clip: "Licht am Ende des Tunnels, nach einem Jahr selbst auferlegter Quarantäne."

Im Video sitzt der Schauspieler vorbildlich mit einer medizinischen Maske und einem zusätzlichen PVC-Schild vor dem Gesicht im Auto, während die Ärztin ihm die Impfspritze in den rechten Oberarm verabreicht. Er sei nicht bewusstlos geworden, scherzt die Medizinerin mit dem Schauspieler herum, ehe sie sich aufmacht, um ihm seinen Impfpass zu überreichen.

45 Jahre ohne Alkohol

Doch nicht nur gegen das Coronavirus ist Hopkins somit hoffentlich alsbald immun. Ende 2020 feierte er auch noch einen weiteren gesundheitlichen Meilenstein: Am 29. Dezember, zwei Tage vor seinem 83. Geburtstag, betonte der Schauspieler, 45 Jahre ohne Alkohol zu leben. In einem Twitter-Video sprach er dazu über seine schlimme Trinksucht, ohne die er heute ein "großartiges" Leben habe.

Am Ende des "harten Jahres" 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie für viele Menschen "voll von Kummer und Traurigkeit" gewesen sei, hatte er zudem noch eine weitere Botschaft für junge Menschen parat: Er selbst habe als trockener Alkoholiker durchaus "schlechte Tage" erlebt und "einige Anflüge von Zweifeln" gehabt. Aber: "Heute ist das Morgen, wegen dem ihr euch gestern so gesorgt habt."

Oscar für "Das Schweigen der Lämmer"

Der gebürtige Brite gelangte durch seine Darstellung des kannibalistischen Serienmörders Hannibal Lecter in dem Film "Das Schweigen der Lämmer" zu Weltruhm. 1992 wurde er für die Rolle des ikonischen Killers, die er auch in mehreren Produktionen später noch einmal übernehmen sollte, mit dem Oscar ausgezeichnet. Ein Jahr darauf wurde er von Queen Elizabeth II. in den persönlichen Adelsstand erhoben.

Der am 31. Dezember 1937 geborene Hopkins hat seit seinem Karrierebeginn in den 60er-Jahren an über 100 Film- und Fernseh-Produktionen mitgewirkt. Auch als Theaterschauspieler war er aktiv.