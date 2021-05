Michelle Hunziker lebt im italienischen Bergamo. Das ist während der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr besonderes schwer von der Pandemie betroffen. Nun wird bekannt, dass sich auch die Moderatorin bereits 2020 mit dem Virus infizierte.

Michelle Hunziker litt im vergangenen Herbst unter Covid-19. Und das offenbar relativ stark: In einem Interview verriet die Moderatorin nun, dass sie sogar Atembeschwerden entwickelte und regelmäßig ihr Sauerstoffgehalt im Blut kontrolliert wurde.

Bereits im November hatte sich die 44-Jährige mit dem Coronavirus infiziert und entwickelte sehr starke Symptome. Das offenbarte sie nun in der MagentaTV-Sendung "Bestbesetzung" mit Johannes B. Kerner. "Meine älteste Tochter hatte es zuerst ganz schlimm, sie ist 24. Sie hatte letztes Jahr zwei Wochen lang Husten, Fieber und halt all das, was Covid mit sich bringt. Und mich hat es dann eben auch erwischt", so Hunziker im Gespräch mit dem 56-Jährigen. "Ich hatte zwei Tage lang Atemprobleme, mein Sauerstoffgehalt im Blut wurde regelmäßig kontrolliert", erklärt sie in der Sendung, die am 20. Mai ausgestrahlt wird.

"Das war ganz schrecklich"

Zwischenzeitlich habe sie wirklich Angst bekommen. Auch der Verlust des Geschmackssinns war bei ihr als Symptom stark ausgeprägt: "Man unterschätzt das. Vor allem für jemanden wie mich, der gerne gutes Essen isst und guten Wein trinkt, war das ganz schrecklich." Plötzlich habe sie das alles nicht mehr geschmeckt und gerade noch Süßes von Salzigem unterscheiden können. Von der Erkrankung gewusst hätten bislang lediglich ihre Familie und enge Freunde.

Dass Tochter Aurora infiziert war, machte diese seinerzeit selbst öffentlich. "Ich habe es aufgrund eines ungewöhnlichen Hustens gemerkt", berichtete sie im November 2020 per Videoschalte in der italienischen Fernsehsendung "Every Morning" des Senders TV8. Auch ihr Freund, Goffredo Cerza, hatte sich mit dem Virus angesteckt. Beide waren zusammen in Quarantäne. Aurora stammt aus Hunzikers Ehe mit dem Sänger Eros Ramazzotti, die von 1998 bis 2009 andauerte. Seit 2014 ist Hunziker mit dem Unternehmer Tomaso Trussardi verheiratet, mit dem sie zwei weitere Töchter hat.

Michelle Hunziker hatte in der Vergangenheit immer wieder auf die dramatische Corona-Lage in ihrer italienischen Heimatstadt Bergamo aufmerksam gemacht und Spenden gesammelt. Im März 2020 war die Stadt das Epizentrum der Corona-Krise in Europa.