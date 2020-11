Was haben Sylvie Meis und Rebecca Mir gemeinsam? Sie sind beide Holländerinnen? Sie sind beide Ex-Fußballer-Frauen? Sie sind beide blond? Alles falsch natürlich. Richtig ist: Sie machen beide in Unterwäsche. In den sozialen Netzwerken kommt es nun zum Fernduell.

"Es war heiß mit Sylvie Meis", haben wir vor rund vier Jahren einmal getitelt. Der Grund: Die Moderatorin hängte damals nach mehreren Jahren ihren Job als Markenbotschafterin des Unterwäsche-Labels Hunkemöller an den Nagel.

Nicht ganz richtig lagen wir dagegen mit unserer zweiten Aussage. "Schluss mit Schlüpfern!", stand da geschrieben. Doch ihr Faible für aufreizende Dessous hat Meis mitnichten aufgegeben.

Nach wie vor präsentiert sie sich nur allzu gern in verführerischer Wäsche ihren Fans. So auch jetzt wieder, da sie in Kooperation mit Aldi eine neue Kollektion entworfen hat.

Meis zeigt Discounter-Dessous

Einen Einblick in die Discounter-Dessous gab Meis am Wochenende auf ihrer Instagram-Seite. Auf einem Foto rekelt sich die 42-Jährige etwa in einem schwarzen BH und dazu passendem Slip auf einem Flügel. Auf einem zweiten Bild wiederum trägt sie eine Lingerie-Kreation in zartem Rosa.

Ob sich wohl Rebecca Mir auch die Aufnahmen der niederländischen Ex-Fußballer-Frau angesehen hat? In gewisser Weise liefert sie sich schließlich aktuell ein Fernduell mit Meis in den sozialen Netzwerken.

So hat auch die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin und Ehefrau von "Let's Dance"-Profitänzer Massimo Sinató ihre Berufung zum Wäsche-Model entdeckt. Und das ausgerechnet im Dienst des Ex-Auftraggebers von Meis - Mir posiert seit einiger Zeit als neues Aushängeschild von Hunkemöller.

Alles außer Langeweile

Der jüngste Entwurf des Labels, in dem sich die 28-Jährige zeigt, ist in sündigem Schwarz gehalten und besteht neben Bustier und Slip mit Spitzenbesatz auch aus Strapsen und Strumpfhalter.

Das Leben sei zu kurz, um langweilige Wäsche zu tragen, merkt Mir zu dem Foto an. Das dürfte auch Meis ganz sicher unterschreiben. Stellt sich nur noch die Frage, zu wem die potenziellen Kundinnen eher tendieren. Zu Sylvie Meis und ihrem Aldi-Alltags-Sortiment oder zur Hunkemöller-Haute-Couture von Rebecca Mir. Eines ist allerdings ohnehin schon mal klar: Ein Hingucker sind beide.