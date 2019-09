Im November werden die Internationalen Emmys vergeben. Auch zwei deutsche Serien sind bei der diesjährigen Verleihung vertreten. Dabei darf Jannis Niewöhner auf die begehrte Auszeichnung hoffen.

Mit zwei Gewinnchancen geht Deutschland dieses Jahr in die Verleihung der Internationalen Emmys. Der Schauspieler Jannis Niewöhner und die Dramaserie "Bad Banks" seien nominiert, teilten die Veranstalter in New York mit. Niewöhner tritt in der Kategorie "Bester Schauspieler" gegen Kollegen aus der Türkei, Brasilien und Großbritannien an. Er erhielt die Nominierung für seine Rolle in der vom Streaminganbieter Amazon Prime Video produzierten Thrillerserie "Beat". Die bereits mehrfach ausgezeichnete ZDF-Serie "Bad Banks" hat in der Kategorie "Beste Dramaserie" Konkurrenz aus Brasilien, Großbritannien und Indien.

Das Team von "Bad Banks": Schauspieler Albrecht Schuch (v.l.), Ngo The Chau (Kameramann), Schauspielerin Paula Beer, Christian Zübert (Regisseur), Schauspieler Mai Duong Kieu, und Oliver Kienle (Drehbuchautor). (Foto: picture alliance/dpa)

"That‘s Craaaaaaazy" - "das ist verrückt", schrieb Niewöhner auf seiner Instagram-Seite. Insgesamt wurden in 11 Kategorien 44 Produktionen und Schauspieler aus 21 Ländern nominiert. Die Gewinner werden bei einer Gala am 25. November in New York bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Schauspielerin Anna Schudt für ihre Verkörperung der Komikerin Gaby Köster in der RTL-Produktion "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" den Preis als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die WDR-Produktion "Toter Winkel" war als bester Fernsehfilm/Miniserie leer ausgegangen.

Die Internationalen Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Auch die für nichtamerikanische Produktionen vergebenen Auszeichnungen sind sehr begehrt, haben aber nicht den Glanz der in Los Angeles vergebenen US-Preise.