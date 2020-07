Das war 2007: Heidi Klum und Barbara Meier am Rande von "Germany's next Topmodel".

13 Jahre ist es her, dass Barbara Meier Siegerin in der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" wurde. Doch noch heute kann sie von den Erfahrungen in der Show profitieren. Auch und erst recht, nachdem sie nun Mutter ist, wie die 33-Jährige verrät.

Vor einer Woche ist Barbara Meier zum ersten Mal Mutter geworden. Via Instagram bedankt sich das Model nun für die "unglaublich schönen, lieben und herzlichen Glückwünsche" zur Geburt von Töchterchen Marie-Therese.

"Ich bin immer noch ganz überwältigt! Nicht nur von der Geburt und unserer wundervollen Tochter, sondern auch von all den lieben Nachrichten, Kommentaren, Briefen, Blumen und Geschenken, die wir bekommen haben!", schreibt die 33-Jährige. Dazu postet sie ein Foto von sich mit Kussmund und Blumenstrauß in der Hand.

Trotz der Aufregung der vergangenen Tage macht Meier auf dem Bild alles andere als einen erschöpften Eindruck. Dunkler Kajal, Mascara und heller Lidschatten betonen die Augen, das lange rote Haar ist in leichte Wellen gelegt.

Styling in acht Minuten

Für diesen frischen Look liefert Meier die Erklärung gleich mit. Ihr ganz besonderer Dank dafür gilt demnach Modelmama Heidi Klum: "Danke Heidi Klum, dass du mir damals beigebracht hast, mich innerhalb von acht Minuten für ein Foto zu stylen. Solche Fähigkeiten kann ich jetzt super brauchen!", so Meier.

Mit "damals" dürfte Barbara Meier ihre Teilnahme an Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2007 meinen. In der zweiten Staffel gewann sie den Wettbewerb und startete seither nicht nur als Model durch. Auch als Schauspielerin betätigt sie sich und war dabei schon in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen - von "Der Alte" über "Notruf Hafenkante" bis hin zu diversen Episoden aus der "Soko"-Reihe.

Meier ist nach langjähriger Beziehung seit Juni 2019 mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet. Die Geburt ihrer Tochter gaben sie vor sechs Tagen ebenfalls via Instagram bekannt.