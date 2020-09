Queen Elizabeth II. wird zum neunten Mal Ur-Großmutter. Ausgerechnet in einem Zweig der Familie, der in den letzten Monaten vor allem Ärger und Sorgen produzierte, gibt es jetzt gute Nachrichten.

Queen Elizabeth II. darf sich über einen neuen Spross im Windsor-Clan freuen: Die britische Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank bekommen ein Baby. Das Paar verkünde mit großer Freude, "früh im Jahr 2021 ein Baby zu erwarten", wie die königliche Familie auf Twitter mitteilte. Auf Instagram teilte die Enkelin der Queen ein Foto von zwei Baby-Schuhen in Form von kleinen Bären. "Jack und ich sind so aufgeregt", schrieb die 30-Jährige dazu.

Die britische Prinzessin ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson ("Fergie") und macht ihre Großmutter dann zur neunfachen Ur-Oma.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank hatten erst 2018 geheiratet, nun erwarten beide ihr erstes gemeinsames Kind. Eine "Königliche Hoheit" wird der Nachwuchs jedoch nicht sein, auch einen anderen titel wird es wohl nicht erhalten. Brooksbank, der für eine von George Clooney mitgegründete Tequila-Firma arbeitet, ist bürgerlich, damit wird das Kind in einer weiblichen Linie des Königshauses geboren. Um dem Kind entsprechende Ehren zukommen zu lassen, müsste die Queen den Vater zum Earl adeln - oder sich über die geltenden Regeln hinwegsetzen.

Für die englischen Buchmacher kommt die Nachricht nicht mehr überraschend - dafür aber recht spät: Nachdem Eugenie im März zum Muttertag eine Instagram-Botschaft an alle Mütter abgesetzt hatte verkündete ein Sprecher von Mybettingsites.co.uk: "Die aktuellsten Wetten deuten definitiv darauf hin, dass eine Ankündigung kurz bevorsteht." Es dauerte dann doch noch ein halbes Jahr, bis die Verkündung kam.

Gute Nachrichten für Prinz Andrew

Prinzessin Eugenie steht auf Platz zehn in der britischen Thronfolge. Ihr Vater Prinz Andrew, der Duke von York, musste wegen seiner Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) im vergangenen Jahr von seinen royalen Pflichten zurücktreten. Bei der Hochzeit seiner älteren Tochter Prinzessin Beatrice im Juli war er zwar anwesend, wurde aber auf keinem Bild gezeigt, das von der königlichen Familie in den sozialen Netzwerken geteilt wurden.

Laut "The Sun" soll es "eine Warnung von oben" geben, was Andrews Rolle bei den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstags seines Vaters, Prinz Philip, im Juni 2021 betreffe. "Er wird so wenig wie möglich einbezogen", sagte eine anonyme Quelle demnach über die Fotoausstellung. Man könne ihn nicht ganz herauslassen. Aber seine Beziehung zu seinem Vater in den vergangenen Jahren solle keine große Rolle spielen. "Das erweist sich offensichtlich als schwierig, weil er sein Sohn ist und seine Rolle in der Familie heruntergespielt wird." Zu Prinz Andrews 60. Geburtstag im Februar hatte der Palast ebenfalls schon auf große Feierlichkeiten verzichtet.

Eine "der Familie nahestehende Quelle" habe nun verraten: "Dies war die Stärkung, die die ganze Familie brauchte. Eugenie und Jack sind begeistert und verrieten es schon vor einigen Wochen Sarah und Andrew. Sie waren beide völlig begeistert - es ist schon lange her, dass die Yorks eine freudige Nachricht hatten, offen gesagt. Die Nachricht wurde auch von der Königin begrüßt, die Eugenie sehr nahe steht und offensichtlich einen außergewöhnlich starken Familiensinn besitzt."