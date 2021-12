Ihre Liebe zerbrach - wohl auch am Alkohol: Ben Affleck und Jennifer Garner.

Dass Ben Affleck in der Vergangenheit Alkoholprobleme hatte, ist schon länger bekannt. Nicht bekannt war indes, dass er dafür offenbar seiner Ex-Frau Jennifer Garner die Schuld gibt. So klang es zumindest in einem Interview. Nun wehrt sich Affleck gegen den Shitstorm, der ihn danach ereilte.

Er würde "wahrscheinlich immer noch trinken", wenn er weiterhin mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner verheiratet wäre. Das sagte Hollywood-Star Ben Affleck in dieser Woche in einem Interview mit Radiomoderator Howard Stern. Der Shitstorm ließ daraufhin nicht lange auf sich warten. Wie könne er seine Alkoholprobleme nur seiner früheren Partnerin in die Schuhe schieben?

In der Show "Jimmy Kimmel Live!" versuchte Affleck nun, seine Aussagen zurechtzurücken. "Ich würde nie wollen, dass meine Kinder denken, dass ich je ein schlechtes Wort über ihre Mutter sagen würde", erklärt der 49-Jährige in der Sendung. Affleck und Garner haben drei gemeinsame Kinder - die Töchter Violet (16) und Seraphina (12) sowie Sohn Samuel (9).

Ins Gegenteil verkehrt?

Er habe erst nach der Ausstrahlung des Interviews mit Stern bemerkt, wie seine Kommentare wahrgenommen würden, so Affleck. Einige Menschen hätten das Gespräch ins Gegenteil verkehrt, indem sie sich nur auf einen Teil daraus konzentriert hätten. Schließlich habe er mit Blick auf Garner in dem Stern-Interview auch erklärt, "wie sehr wir uns respektieren und uns umeinander kümmern und uns um unsere Kinder kümmern und sie an die erste Stelle setzen".

Der Teil des Gesprächs, der nun Aufmerksamkeit errege, ließe ihn "als den schlimmsten, unsensibelsten, dummen, schrecklichen Kerl" dastehen, beklagt sich Affleck. "Das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Es ist das genaue Gegenteil von dem, was ich bin und was ich glaube", beteuert er. Zwar verstehe er, dass sein Privatleben Schlagzeilen produziere. Aber wenn es seine Familie betreffe, müsse er "eine Grenze ziehen und Klarheit schaffen".

"Eine Flasche Scotch"

Im Interview mit Howard Stern hatte das noch ein bisschen anders geklungen. Dort sagte Affleck unter anderem, er habe sich in der Ehe mit Garner gefangen gefühlt. "Wir hatten eine Ehe, die nicht funktionierte. Das passiert. Sie war jemand, den ich liebte und respektierte, aber mit dem ich nicht weiterhin hätte verheiratet sein sollen."

Das Trinken sei schließlich seine Exit-Strategie gewesen, so der Schauspieler. "Ich dachte: 'Ich kann wegen meiner Kinder nicht gehen, aber ich bin unglücklich, was soll ich tun?' Was ich tat, war, eine Flasche Scotch zu trinken und auf der Couch einzuschlafen, was keine Lösung war."

Affleck und Garner waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Getrennt haben sie sich bereits 2015. Affleck hat sich wegen seiner Alkoholsucht mehrmals behandeln lassen. Seit einigen Monaten ist er wieder glücklich mit Jennifer Lopez zusammen. Mit ihr war er von 2002 bis 2004 schon einmal liiert.