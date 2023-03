Sie geben nicht auf: Gemeinsamer Auftritt der Wieder-Eheleute Wulff am 7. Januar in München.

Eine große Liebe kann sich auch in mehreren Kapiteln vollziehen: Bettina und Christian Wulff etwa haben viele Stationen durchgemacht: Trauung, Trennung, Hochzeit, Scheidung. Jetzt haben sie sich in Hannover erneut das Jawort gegeben.

Bettina und Christian Wulff sind wieder verheiratet. Nach Informationen von RTL unternahmen die beiden nach ihrer Scheidung nun den nächsten Versuch, den Bund fürs Leben zu schließen. Die erneute Hochzeit des Ex-Bundespräsidenten und seiner Ex- und jetzt Wieder-Ehefrau fand demnach bereits am Samstag in den Herrenhäuser Gärten in Hannover statt. Laut RTL posierte die Braut in einem schlichten weißen Kleid mit einem Blumenstrauß auf einer Treppe für Fotos - umgeben von der kleinen Hochzeitsgesellschaft.

Die Beziehungsgeschichte zwischen Christian und Bettina Wulff hat viele Kapitel. 2008 gaben sie sich das Jawort, im selben Jahr kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Einen weiteren Sohn brachte Bettina in die Ehe mit ein. 2013 folgte die Trennung. Zwei Jahre danach fanden sie wieder zusammen und feierten dies mit einer kirchlichen Trauung. Ende Oktober 2018 war erneut Schluss, was der gemeinsame Rechtsanwalt damals offiziell bestätigte.

"Sie ist seine Traumfrau"

Während der Corona-Pandemie kam die Familie aber wieder enger zusammen. Im Juni 2021 verriet Bettina Wulff der Hannoverschen Zeitung "Neue Presse", dass sie und ihr Ehemann wieder einmal ein Paar seien. 2022 ließen sie sich häufiger gemeinsam auf Sylt sehen. Eine offizielle Bestätigung für die neuerliche Heirat steht noch aus, aber die "Bild"-Zeitung zitierte einen engen Freund des früheren Bundespräsidenten: "Christian liebt Bettina abgöttisch. Er kommt nicht von ihr los und er will es auch gar nicht. Sie ist halt seine Traumfrau."

Christian Wulff bekleidete das Amt des Bundespräsidenten von 2010 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2012. Anlass für seine Demission waren unter anderem Vorwürfe der Vorteilsnahme, von denen er vor Gericht freigesprochen wurde. Sein Nachfolger im Präsidentenamt wurde Joachim Gauck. Auf ihn folgte der aktuelle Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier.