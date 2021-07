Sie lieben sich, sie lieben sich nicht, sie lieben sich … Momentan ist Letzteres der aktuelle Stand. Und so sieht man Christian und Bettina Wulff nun auch wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zusammen besucht der Ex-Bundespräsident mit seiner Frau das Staatsbankett seines Nach-Nachfolgers.

Ex-Bundespräsident Christian Wulff und seine Ehefrau Bettina haben sich zu einem offiziellen Anlass gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. So besuchten die beiden am Montag ein Staatsbankett in seiner ehemaligen Wirkungsstätte - dem Schloss Bellevue in Berlin.

In ihren eleganten Outfits - er im schwarzen Smoking, sie im dunkelblauen Abendkleid - machten der 62-Jährige und seine 15 Jahre jüngere Frau eine gute Figur. Anlass für die Feierlichkeit war der Staatsbesuch des niederländischen Königspaares Willem-Alexander und Máxima.

Erst im Juni hatten die Wulffs ihr Liebes-Comeback bestätigt. "Wir leben zusammen", sagte sie bei einem Pressetermin im Rahmen eines Charityturniers der Tageszeitung "Neue Presse" aus Hannover.

On-Off-Beziehung

Christian und Bettina Wulff gaben sich 2008 das Jawort, im selben Jahr kam der gemeinsame Sohn (13) zur Welt. Einen weiteren Sohn (18) brachte sie in die Ehe mit ein. 2013 folgte die Trennung. Zwei Jahre danach fanden sie wieder zusammen und feierten dies mit einer kirchlichen Trauung. Ende Oktober 2018 war erneut Schluss, was der gemeinsame Rechtsanwalt damals offiziell bestätigte.

Im Februar 2019 hatte sich Bettina Wulff bei einer Veranstaltung in Hannover dann erstmals öffentlich mit Jan-Henrik Behnken, dem Musiklehrer ihrer Söhne, gezeigt. Dieses Beziehungs-Aus bestätigten beide wiederum im Oktober 2020 unter anderem der "Bild"-Zeitung.

Christian Wulff bekleidete das Amt des Bundespräsidenten von 2010 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2012. Anlass für seine Demission waren unter anderem Vorwürfe der Vorteilsnahme, von denen er vor Gericht freigesprochen wurde. Sein Nachfolger im Präsidentenamt wurde Joachim Gauck. Auf ihn folgte der aktuelle Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier.