Billie Eilish hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender war ihr erster Auftritt mit Matthew Tyler Vorce vor einem Jahr. Der Schauspieler bestätigt nun das Liebes-Aus und will gleichzeitig Fremdgehgerüchte aus der Welt schaffen.

Billie Eilish und Matthew Tyler Vorce gehen getrennte Wege. Laut US-Magazin "People" erklärte der Schauspieler in einer Instagram Story: "Niemand hat jemanden betrogen. Beziehungen enden. So einfach ist das. Gerüchte und Lügen im Internet zu verbreiten, ist gefährlich." Damit reagierte er auf Gerüchte, er habe die Sängerin betrogen.

"Die Tatsache, dass Tausende von Menschen sich die Zeit nehmen, die abscheulichsten Dinge über jemanden zu schreiben, ist das feigste, was du tun kannst. Lebe dein eigenes Leben", fügte Vorce an. Billie Eilish, die ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, hat sich noch nicht zu der Trennung geäußert.

Erste Liebesgerüchte um die beiden kamen im April 2021 auf, als Fotos eines vertrauten Treffens in Santa Barbara auftauchten. Zuvor datete Eilish Rapper Brandon Adams alias 7:AMP, das Paar trennte sich 2019. In ihrer Apple TV+-Doku erklärte sie zu der Trennung: "Ich war einfach nicht glücklich. Und ich wollte nicht die gleichen Dinge wie er und ich denke nicht, dass das fair für ihn ist."

Billie Eilish am 1. Juni in Bonn

Die Sängerin wird in den kommenden Wochen ihre Europa-Tour starten. Für drei Termine macht das Ausnahmetalent nun am 19., 21. und 30. Juni in Deutschland halt - und in Zusammenarbeit mit der Telekom auch noch außerplanmäßig für einen ganz besonderen Abend.

Noch vor dem ersten Deutschlandkonzert der "Happier Than Ever"-Tour gibt die preisgekrönte Künstlerin mit ihrem 24-Jährigen Bruder und Produzenten Finneas am 1. Juni 2022 im Telekom Forum in Bonn ihr erstes Konzert in Deutschland seit der kleinen Pandemie-Ewigkeit. Das Konzert wird am 1. Juni ab 20 Uhr kostenlos auch für diejenigen ohne Eintrittskarte bei Magenta Musik und auf dem Sender #dabeiTV bei Magenta TV live übertragen.