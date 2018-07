Unterhaltung

"Ist das wie Fahrradfahren?": Birgit Schrowange spricht über Sex im Alter

Man sieht es ihr trotz ihrer mittlerweile grauen Haare nicht an, doch Birgit Schrowange feierte kürzlich ihren 60. Geburtstag. Nach wie vor feiert sie zudem ihre neue Liebe, zum Beispiel mit einem Interview, in dem sie auch über ein pikantes Thema spricht.

Lange griff Birgit Schrowange zum Haarfärbemittel. Doch seit knapp einem Jahr ist damit Schluss, und die RTL-Moderatorin steht zu ihrem natürlichen Look mit grauer Mähne. Trotzdem scheint Schrowange die ewige Jugend nahezu gepachtet zu haben. Dass sie Anfang April bereits 60 wurde, würde man jedenfalls kaum erahnen.

Möglicherweise ist es auch Schrowanges neue Beziehung, die sie weiter jung hält. Seit ebenfalls rund einem Jahr ist sie mit Frank Spothelfer zusammen. Der Deutsche lebt nahe Zürich in der Schweiz und ist dort Geschäftsführer eines US-Konzerns.

Neue Liebe nach langen Single-Jahren

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sprach Schrowange nun über ihr immer noch recht frisches Liebesglück. "Es gibt viele Single-Frauen in meinem Alter. Viele resignieren und sagen über die Liebe: 'Ich bin ja sowieso unsichtbar, Männer wollen ja doch nur eine Jüngere'", so Schrowange in dem Gespräch. "Aber das ist komplett falsch. Ich habe mich ja auch noch mal sehr verliebt - nach langen Jahren des Single-Daseins."

Darüber hinaus plauderte die Moderatorin mit dem Blatt über ein Thema, das oftmals noch wie ein Tabu behandelt wird: Sex im Alter. Natürlich habe sie sich Gedanken über die erste gemeinsame Liebesnacht gemacht, räumte Schrowange ein. "Man hat vielleicht ein bisschen Angst vor dem zweiten ersten Mal. Ist das wie Fahrradfahren? Verlernt man das? Und man hat keine Figur mehr wie eine 20-Jährige", erklärte sie.

"Frauen sind in jedem Alter schön"

Letztlich sollte man die Dinge jedoch entspannt angehen, findet Schrowange. "In dem Alter spielt das Aussehen nicht mehr die wichtigste Rolle. Und tatsächlich: Es gibt gute Männer, die wollen nicht nur ein Schmuckstück an der Seite, eine deutlich Jüngere, sondern die suchen eine Frau auf Augenhöhe", so die 60-Jährige.

Zweifel an einem erfüllten Liebesleben habe sie jedenfalls nicht gehabt, unterstrich Schrowange in dem "Bild am Sonntag"-Gespräch. "Ich habe viele Freundinnen, die zweifeln oder sich nicht schön fühlen. Denen sage ich: 'Frauen sind in jedem Alter schön.' Das hängt nicht von der Jugend ab", so die Ex-Freundin von Moderationskollege Markus Lanz, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat.

Quelle: n-tv.de