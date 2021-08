In den 1980er-Jahren ist Bo Derek das Sexsymbol schlechthin. John Corbett wird in den 90ern als Aiden in der Serie "Sex and the City" so richtig bekannt. Die zwei führen bereits seit 20 Jahren eine glückliche Beziehung. Nun wird öffentlich, dass sie Ende 2020 sogar geheiratet haben.

John Corbett und Bo Derek haben vergangenes Jahr heimlich geheiratet. In der Show "The Talk" verriet Corbett, dass er und seine langjährige Partnerin sich im Dezember das Jawort gegeben haben. Zu Co-Moderator Jerry O'Connell sagte der "Sex and the City"-Star: "Jerry, ich kann nicht glauben, dass ich vergessen habe, dir zu sagen, dass wir um die Weihnachtszeit geheiratet haben. Bo und ich haben geheiratet!" Bo Dereks Team bestätigte dem "People"-Magazin die Hochzeit ebenfalls. Das Paar ist seit 2002 liiert.

Der 60 Jahre alte Schauspieler fügte hinzu: "Wir sind ziemlich private Leute, wir haben keine Ankündigung gemacht, alle unsere Freunde und unsere Familie wussten es, aber dies ist das erste Mal, dass einer von uns öffentlich etwas dazu sagt, weil wir wirklich keine Gelegenheit hatten. Also, du bist mein Kumpel und jetzt schätze ich, dass ich es ganz Amerika oder der Welt erzähle." Zudem erklärte er: "Nach 20 Jahren haben wir uns entschieden, zu heiraten. Wir wollten nicht, dass 2020 etwas ist, worauf alle zurückblicken und es hassen. Wir dachten: Lass uns eine schöne Sache daraus machen."

Für die 64-jährige Bo Derek, die durch den Film "Zehn - Die Traumfrau" (1979) bekannt wurde, ist es die zweite Ehe. Von Mitte der 70er bis zu seinem Tod im Jahr 1998 war sie mit dem Schauspieler und Regisseur John Derek verheiratet. Corbett war unter anderem in "My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch" zu sehen. Im "Sex and the City"-Reboot "And Just Like That ..." wird er erneut in die Rolle des Aiden Shaw schlüpfen.