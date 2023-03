"Am Boden zerstört"

"Am Boden zerstört" Boy George trauert um seine geliebte Mutter

Der britische Musiker Boy George muss den Verlust seiner Mutter verkraften. Dinah O'Dowd starb im Alter von 84 Jahren, wie das Management des ehemaligen Culture-Club-Sängers mitteilt. Gemeinsam mit seinen Geschwistern ist er demnach in ihren letzten Stunden bei ihr gewesen.

Boy George hat am 13. März seine Mutter verloren. Dinah O'Dowd sei am Montag im Alter von 84 Jahren verstorben, wie der Manager des Sängers der Band Culture Club gegenüber "MailOnline" bestätigt habe. Der Brite sei demnach bis zuletzt an der Seite seiner Mutter gewesen.

Boy George an seinem 50. Geburtstag mit seiner Mutter Dinah in London. (Foto: Dave M. Benett/Getty Images)

Er sei "sehr traurig, die Nachricht vom Ableben von Boy Georges geliebter Mutter, Dinah, zu bestätigen", habe sein Manager demnach erklärt. "George und die Familie sind am Boden zerstört." Sie alle seien an ihrem Bett gewesen, als O'Dowd starb - und Boy George, bürgerlich George Alan O'Dowd, habe die Hand seiner Mutter gehalten.

Dank für Unterstützung

Der Sänger wolle demnach allen für ihre Unterstützung und Zeichen der Liebe tiefe Dankbarkeit ausdrücken. Auch wenn er gerade nicht antworten könne, so sei er dankbar für die vielen Beileidsbekundungen, die ihn erreicht haben. In dieser schwierigen Zeit bitten er und seine Familie, darunter fünf Geschwister des Sängers, um Privatsphäre.

Es ist nicht bekannt, woran Dinah O'Dowd gestorben ist. Im April 2020 hatte Boy George bei Twitter mitgeteilt, dass sie wegen eines Problems mit ihrem Herzen oder ihrer Lunge im Krankenhaus liege. Nach zwei Tagen war sie aber wieder entlassen worden, hatte er bei "Good Morning Britain" im TV erklärt - und es sei "nicht das gewesen, was wir ursprünglich dachten". Seine Mutter habe sich damals auch nicht mit dem Coronavirus infiziert gehabt.