Lässt an ihrem Vater kein gutes Haar: Britney Spears.

Die Wut auf ihren Vater scheint schier grenzenlos zu sein. So holt Britney Spears nun ein weiteres Mal gegen den Mann aus, der 14 Jahre lang ihr Vormund war. Jamie Spears habe fortwährend Druck auf sie ausgeübt und damit ihr Selbstvertrauen, ihre Ausstrahlung und sogar ihr Sexleben auf dem Gewissen.

Britney Spears hat sich erneut ihren Vater Jamie vorgeknöpft. Fünf Monate, nachdem die 14-jährige Vormundschaft des heute 69-Jährigen über die Sängerin beendet wurde, wirft sie ihm vor, "den tiefsten Kern meiner Existenz ruiniert" zu haben.

Britney Spears veröffentlichte ihre Anklage in einem leidenschaftlichen Post auf Instagram. Ihr Vater habe dafür gesorgt, dass sie sich hässlich gefühlt habe, heißt es darin. Der "psychologische Schaden" durch ihn sei irreparabel.

"Mit 13 fühlte ich mich eigentlich ganz hübsch", schreibt die Sängerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto aus ihrer Kindheit. In Anspielung auf ihre persönlichen Probleme in früheren Jahren fährt sie fort: "Ich glaube, meine rebellischen Tage waren der Tatsache geschuldet, dass ich immer perfekt und hübsch sein musste ... Dann trieb ich es zum Äußersten und wurde wild und frech."

"Fett und nie gut genug"

Ihr Leben sei von der Vormundschaft durch ihren Vater geprägt worden, erklärt Britney Spears. "Eine Sache, die die Vormundschaft mit mir gemacht hat ... und eine der Sachen, die mich am meisten verletzt haben, ... ist, dass mir immer gesagt wurde, ich sei fett und nie gut genug! Mein Vater gab mir immer das Gefühl, ich müsse mich anstrengen ... anstrengen ... anstrengen! Großartig!", so die 40-Jährige.

"Er ruinierte den tiefsten Kern meiner Existenz ... den Kern, der mir das Gefühl gab, schön zu sein, als ich 13 war ... mein Selbstvertrauen ... meine Ausstrahlung ... meinen inneren Dialog ... und ja, sogar mein Sexleben ... alles komplett ruiniert! Er gab mir das Gefühl, hässlich zu sein!!!", lastet Britney Spears ihrem Vater weiterhin an.

Schwanger mit drittem Kind

Über ihr Leben nach dem Ende der Vormundschaft berichtet Britney Spears ihren mehr als 41 Millionen Followerinnen und Followern: "In dem Moment, als die Vormundschaft vorbei war, ... fühlte ich mich so gut! Und stellt euch vor, ... Ich habe aufgehört, mich so verdammt anzustrengen, und ja, ich habe eine ganz neue Welt betreten!" Weiter heißt es: "Glaubt mir, ... sich hübsch zu fühlen, ist eine ganz andere Welt ... Ich weiß das, weil ich beides erlebt habe!"

Derzeit erwartet Britney Spears ihr drittes Kind. Der Vater ist ihr Verlobter Sam Asghari. Der Popstar war 2008 entmündigt worden. Im November 2021 hob ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft nach schier endlosem Hin und Her endlich auf.