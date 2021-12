Ihr Debüt "Smalltown Boy" macht Bronski Beat im Jahr 1983 auf einen Schlag berühmt. In ihren Songs rücken sie immer wieder homosexuelle Themen in die Öffentlichkeit. Nun stirbt Gründungsmitglied Steve Bronski im Alter von 61 Jahren. Sein früherer Bandkollege nimmt emotional Abschied.

Der Mitgründer und Keyboarder der britischen Synthie-Pop-Band Bronski Beat, Steve Bronski, ist tot. "Es ist traurig zu hören, dass Steve Bronski gestorben ist. Er war ein talentierter und sehr melodiöser Mann", schrieb sein früherer Bandkollege Jimmy Somerville auf Twitter. Bronski, dessen echter Name Steven William Forrest lautete, wurde 61 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Bronski und Somerville hatten Bronski Beat 1983 gemeinsam mit Larry Steinbachek gegründet. Die Debüt-Single "Smalltown Boy" des offen schwulen Trios wurde europaweit ein Hit. Das Lied handelt von einem jungen Schwulen, der aus Angst vor Homophobie von zu Hause wegläuft.

Auch Bronski Beats zweite Hitsingle "Why?" behandelt das Thema Homophobie. Das Debütalbum hieß "The Age of Consent" in Anspielung auf das Schutzalter für homosexuelle Handlungen, das in vielen Ländern der Erde galt oder noch immer gilt. Das Album war auch in Deutschland erfolgreich, erreichte den zehnten Platz in den Charts und erhielt eine Goldene Schallplatte. Danach stieg Sänger Jimmy Somerville aus der Band aus.

Bronski und Somerville stammen aus Glasgow, wo sie sich Anfang der 1980er-Jahre zusammen mit Steinbachek eine Wohnung teilten. Steinbachek starb 2016 an Krebs. "Die Arbeit mit ihm an Songs und dem einen Song, der unser Leben verändert und so viele andere Leben berührt hat, war eine lustige und spannende Zeit. Danke für die Melodie, Steve", erklärte Sommerville.

Ende der 1980er-Jahre löste sich Bronski Beat auf, ein Comebackversuch in den 90er-Jahren scheiterte. 2017 veröffentlichte Bronski als einzig verbliebenes Originalmitglied nach 22 Jahren noch mal ein neues Album.