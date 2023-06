Für einen kurzen Augenblick dürfte einigen Fans der Schreck in die Glieder gefahren sein. Bei einem Auftritt in Amsterdam verliert Bruce Springsteen das Gleichgewicht und fällt hin. Doch rasch ist klar: Der 73-Jährige ist wohlauf und kann das Konzert zu Ende spielen.

Seine Fans nennen ihn liebevoll "The Boss". Doch auch dem Boss passiert schon mal ein Missgeschick. So ist Bruce Springsteen am vergangenen Wochenende während eines Auftritts in Amsterdam mitten auf der Bühne gestürzt. Auf Twitter kursiert das Video eines Fans und Konzertbesuchers, das den Fauxpas zeigt. Der Sänger selbst nahm seinen Ausrutscher aber offenbar mit Humor.

Wie der Clip zeigt, ging der 73-Jährige mit einer Gitarre in der Hand eine Treppe auf der Bühne nach oben. Dabei übersah er offenbar eine der Stufen. Er stolperte und blieb dann für kurze Zeit auf dem Rücken liegen.

Springsteens Band-Kollegen eilten dem Sänger zu Hilfe, stellten aber rasch fest, dass es der Rock-Legende gut ging. Schnell erhob sich Springsteen wieder und witzelte ins Mikro: "Gute Nacht allerseits!" Das Konzert konnte er danach offenbar problemlos zu Ende spielen.

Demnächst auch in Deutschland

"Gott sei Dank ist Bruce Springsteen nichts passiert, als er letzte Nacht auf der Bühne fiel", schrieb der User, der das Video postete. "Ich bin froh, dass es ihm gut geht", zeigte sich eine weitere Person erleichtert.

Bruce Springsteen ist derzeit mit seiner E Street Band auf Welttournee. Hierzulande gibt er insgesamt drei Konzerte: am 21. Juni 2023 in Düsseldorf, am 15. Juli in Hamburg und am 23. Juli in München. Ende 2022 erschien sein 21. Studioalbum "Only The Strong Survive", das unter anderem in Deutschland auf Platz 1 stürmte. Und weil Springsteen seit Jahrzehnten zweifelsohne zu den Stärksten im rauen Musikgeschäft zählt, wird er auch den kleinen Stolperer in Amsterdam ganz sicher überleben.