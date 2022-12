Bereits seit 2019 reist Céline Dion mit ihrer "Courage World Tour" um die Welt. Eine unheilbare Krankheit hindere sie derzeit an weiteren Auftritten, verrät die Kanadierin nun in einem emotionalen Video. Auch die fünf Auftritte in Deutschland werden verschoben.

Die kanadische Sängerin Céline Dion muss wegen gesundheitlicher Probleme erneut die Europa-Konzerte ihrer Welttournee verschieben. Sie leide an einer "sehr seltenen neurologischen Störung", die sie unter anderem beim Singen beeinträchtige, gab Dion in einem Instagram-Video bekannt. In dem fast fünfminütigen Video erzählt Dion sichtlich betroffen auf Englisch und Französisch, dass sie "seit langer Zeit gesundheitliche Probleme" habe.

"Kürzlich wurde bei mir eine sehr seltene neurologische Störung diagnostiziert, die auf Englisch Stiff-Person-Syndrom heißt", erklärt sie. Die Erkrankung ruft vor allem Muskelkrämpfe hervor. "Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und es mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin", erklärt Dion weiter.

"Vermisse es, euch alle zu sehen"

Dion hatte die Europa-Konzerte ihrer "Courage World Tour" im Frühjahr schon einmal verschoben und auch damals schon über Muskelkrämpfe geklagt. Später erklärte sie dann, sie fühle sich "etwas besser", auch wenn sie manchmal immer noch Krämpfe habe.

Alle Konzerte, die von Februar bis April 2023 stattfinden sollten, werden nun auf März und April 2024 verschoben. Betroffen sind auch fünf Deutschland-Konzerte in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim. Mehrere Konzerte, die im Mai, Juni und Juli stattfinden sollten, werden sogar ganz gestrichen.

"Es macht mich sehr traurig, euch heute mitteilen zu müssen, dass ich nicht in der Lage sein werde, meine Tour in Europa im Februar fortzusetzen", sagt Dion in dem Clip. Und weiter: "Ich vermisse es, euch alle zu sehen, auf der Bühne zu stehen und für euch zu performen. Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber genau das ist mir zurzeit nicht möglich", so Dion. Sie habe keine andere Wahl, als sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren - "und ich habe die Hoffnung, dass ich mich auf dem Weg der Besserung befinde", zeigt sie sich zuversichtlich.