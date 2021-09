Fast 20 Jahre ist es her, dass Christina Aguilera einen Imagewechsel vollzog. Aus dem braven Disney-Star wurde da auf einmal die frivole "X-Tina", die sich ihren Fans "dirrty" und "stripped" präsentierte. Nun erinnert die heute 40-Jährige mit ein paar aktuellen Schnappschüssen an diese Zeit.

Einige werden sich sicher noch an das Video zu Christina Aguileras Hit "Dirrty" ("Schmutzig") erinnern. In ihm zeigte die Sängerin viel nackte Haut, während sie in einem Boxring tanzte, stöhnte und sich rekelte. Ein "X" zierte die Rückseite ihres roten Slips - Symbol für ihr neues, verruchtes Alter Ego "X-Tina". Wenig später ließ Aguilera dem Song das Album mit dem passenden Titel "Stripped" ("Ausgezogen") folgen.

Das war 2002 - und ist somit nahezu 20 Jahre her. Einige dürften sich damals verwundert die Augen gerieben haben. Schließlich haftete Aguilera noch drei Jahre zuvor das Image eines Kinderstars beim Disney Channel an, als sie mit dem Song "Genie In A Bottle" ihre Karriere als Popsängerin begann.

Es sollte nicht der einzige Imagewandel der 1980 in Staten Island im US-Bundesstaat New York geborenen Sängerin bleiben. Wie es sich im schnelllebigen Pop-Zirkus heute gehört, drehte Aguilera danach noch so manche musikalische und stilistische Pirouette, unter anderem bereits bei ihrem Nachfolgealbum 2006. Das trug sinnbildlich den Namen "Back To Basics" ("Zurück zu den Wurzeln") und fischte nunmehr in Jazz- und Soul-Gefilden.

"OMG!"

Auch was ihr äußeres Erscheinungsbild angeht, durchlief Aguilera so manche Wandlung. Mal präsentierte sie sich gertenschlank, das andere Mal dann wieder kurvig.

Mit zwei Fotos, die die Sängerin nun auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat, möchte sie jedoch offenbar explizit an ihre guten alten "Dirrty"-Zeiten erinnern. Schließlich zeigt sich die mittlerweile 40-Jährige auf ihnen nicht nur oben ohne, sie kommentierte die Schnappschüsse auch mit den Worten: "OMG! Stripped-Stimmung."

Auf den Bildern sieht man Aguilera lediglich mit Jeans bekleidet vor einem Schminktisch. Ihre langen platinblonden Haare verdecken dabei nur das Nötigste. Im selben Post macht sie zudem Werbung für das "Ladyland Festival" im New Yorker Stadtteil Brooklyn, bei dem sie im November als Headliner auftreten soll. Den Veranstaltern zufolge handelt es sich um ein queeres Outdoor-Festival mit einer Vielzahl an Künstlern und Künstlerinnen.