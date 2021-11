Ende der 1970er-Jahre ist Peter Aykroyd Teil der berühmten US-Show "Saturday Night Live" und anschließend in verschiedenen Kinofilmen zu sehen. Nun ist der jüngere Bruder von Dan Aykroyd im Alter von nur 66 Jahren verstorben.

Peter Aykroyd ist tot, wie im Rahmen der neuesten Ausgabe der US-Show "Saturday Night Live" (SNL) bekannt wurde. Der Autor, Schauspieler und jüngere Bruder von Hollywood-Star Dan Aykroyd wurde 66 Jahre alt. Auf Twitter verabschieden sich die Macher des Comedy-Formats von dem Verstorbenen.

Aykroyd war, wie sein berühmter Bruder Dan, zu seinen Anfängen Teil der Comedy-Truppe The Second City. In den Jahren 1979 und 1980 war er als Autor und Cast-Mitglied von SNL aktiv. Während seiner Karriere arbeitete er zudem gemeinsam mit seinem Bruder an mehreren Projekten. So war er unter anderem auch in den Komödien "Die Coneheads" und "Schlappe Bullen beißen nicht" zu sehen.

Zusammen schrieben die Aykroyd-Brüder zudem das Drehbuch zu "Valkenvania - Die wunderbare Welt des Wahnsinns" aus dem Jahre 1991. Beide hatten darin neben Stars wie Chevy Chase, John Candy (1950-1994) und Demi Moore auch Rollen.