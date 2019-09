Mitten in der "Tagesschau"

Mitten in der "Tagesschau" Darum machte Sprecher Hofer ein Selfie

Millionen Zuschauer schalten Abend für Abend die "Tagesschau" ein. Normalerweise spulen deren Nachrichtensprecher routiniert ihr Programm ab. Doch nun entscheidet sich Jan Hofer für eine ungewöhnliche Aktion zur besten Sendezeit.

"Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend." Mit diesen Worten verabschiedete sich "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer von den Zuschauern der 20-Uhr-Sendung. Doch als die Abspannmusik ertönte, trauten wohl viele ihren Augen nicht: Der Moderator drehte sich von der Kamera weg, griff zu einem Smartphone und machte ein Selfie.

Wenige Minuten nach der augenscheinlich konzertierten Aktion lieferte Hofer auf dem Instagram-Account der Sendung eine Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten ab. In einem kurzen Video erklärte er, dass er ausnahmsweise ein Handy mit ins Studio genommen habe, weil die "Tagesschau" nun eine Million Follower in dem sozialen Netzwerk habe und die Verantwortlichen sich dafür bedanken wollten.

Normalerweise sei es streng verboten, ein Smartphone mitzubringen. "Aber heute ist das mal egal", so der 69-Jährige weiter. "Warum? Wir haben eine Million Instagram-Follower, und wir freuen uns sehr darüber. Also wir zeigen keine Urlaubsfotos, wir zeigen keine Fotos vom Essen und keine Strandfotos - wir machen Nachrichten." Dass so viele Menschen dennoch dem Account folgten, mache sie "ein bisschen stolz".

Ohne diese Erklärung dürften sich viele der analogen Fernsehzuschauer aber wohl an eher unfreiwillige Pannen erinnert haben, die Hofer in jüngster Zeit im "Tagesschau"-Studio widerfahren waren. Mitte August witzelte er mit seinem Kollegen Claus-Erich Boetzkes über Immobilien-Bewertungen und Bitcoins. Die beiden Moderatoren merkten nicht, dass während des Abspanns einer Sendung ihre Mikrophone noch aktiviert waren.

Im März sorgte zudem ein Schwächeanfall Hofers für Aufregung. Nach der Ausstrahlung des Wetterberichts konnte er die Live-Sendung nicht abmoderieren, sondern klammerte sich wortlos an den Tisch im Studio. Damals gab er an, er habe ein Medikament nicht vertragen, dass er wegen einer verschleppten Grippe habe einnehmen müssen.