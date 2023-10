Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po - viele Menschen dürften sofort wissen, worum es dabei geht. Na klar, die Teletubbies! Aber auch eine andere Hauptdarstellerin der Serie haben einige bestimmt noch in Erinnerung. Damals war sie ein Baby, heute ist sie schwanger.

"Hinter den Hügeln und keinem bekannt, hier liegt das Teletubby-Land!" Können Sie diesen Satz aus dem Schlaf mitsprechen? Dann waren Sie um die Jahrtausendwende vermutlich ein Kleinkind und besitzen ein erstaunliches Erinnerungsvermögen. Oder Sie hatten damals ein Kleinkind, das schon auch mal zusammen mit Ihnen vor dem Fernseher geparkt wurde. Oder Sie hatten einen durchaus schrägen Humor und haben sich die "Teletubbies" echt einfach nur aus Jux und Tollerei gegeben.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po! (Foto: picture alliance / Everett Collection)

Als pädagogisches TV-Programm für Kleinkinder von der britischen BBC entwickelt, eroberten die "Teletubbies" ab 1999 auch die deutschen Fernsehbildschirme. Hauptdarsteller waren vier Mondgesichter in Plüschanzügen, die auf die Namen Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po hörten und außer "Ah" und "Oh" nicht viel zu sagen hatten. Aber Moment! Da gab es natürlich auch noch eine Sonne, die zu Beginn jeder Folge auf- und mit dem "Winke-Winke" der "Teletubbies" am Ende unterging. In ihrem Zentrum verfolgte das Antlitz eines Babys die Geschehnisse im "Teletubby-Land".

Arbeit bei Sicherheitsfirma

Nicht nur die Namen derjenigen, die in den Kostümen der "Teletubbies" steckten, sind bekannt - es handelte sich um mitunter auch wechselnde Schauspieler und Tänzer. Auch wer sich hinter dem Baby-Gesicht in der Sonne verbarg, ist kein Geheimnis. Ihr Name: Jessica Smith.

Heute ist die im britischen Kent lebende Ex-Darstellerin 28 Jahre alt. Bereits im vergangenen Jahr verriet sie der Zeitung "The Sun", dass sie mittlerweile in der Verwaltung einer Sicherheitsfirma arbeitet. Nun kommt sie mit einer weiteren Neuigkeit um die Ecke: Sie ist schwanger.

So postete Smith auf ihrer Instagram-Seite die Aufnahme eines Ultraschallbilds von ihrem ungeborenen Baby. "When two become three" ("Wenn aus zweien drei werden"), schrieb sie dazu. Vater des Kindes ist ihr Freund Ricky Latham.

Ob wohl auch Smith später einmal ihr Kind mit den "Teletubbies" bekannt machen wird? Die Chance dazu hätte sie, schließlich wurden nach der Einstellung des Formats 2001 ab 2015 sogar noch einmal neue Folgen produziert. In diesen übergab Smith den Staffelstab übrigens an eine sicher würdige Nachfolgerin. Das Baby-Gesicht in der Sonne stammte jetzt von einem Mädchen namens Berry.