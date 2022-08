(Foto: From the backstage of the 2023 Pirelli Calendar by Emma Summerton, photo by Alessandro Scotti / Spot On)

Eine neue Fotografin, ein neues Motto, neue Models. Die Aufnahmen für den Pirelli-Kalender 2023 sind im Kasten. Zu sehen sein werden unter anderem Cara Delevingne, Emily Ratajkowski und Bella Hadid. In Szene gesetzt hat sie Emma Summerton.

Fotografin Emma Summerton hat für den Pirelli-Kalender 2023 unter dem Titel "Love Letters to the Muse" ("Liebesbriefe an die Muse") weltweit berühmte Models in Szene gesetzt. Laut einer Mitteilung des Reifenherstellers entstanden die Aufnahmen in New York und London. Es sei eine Hommage an all die Frauen, die die Fotografin im Laufe ihrer Karriere inspiriert hätten. Darunter sind Schauspielerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen oder aber Malerinnen. "Viele ihrer Ideen stammen von diesen Frauen, sowohl von realen als auch von imaginären", heißt es weiter.

Fotografiert wurden: Adowa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Ashley Graham und Bella Hadid. Auch Karlie Kloss, Precious Lee, Lila Moss, Sasha Pivovarova, Emily Ratajkowski, Guinevere van Seenus, Lauren Wasser und Kaya Wilkins standen vor der Kamera. Die Präsentation der 49. Ausgabe des berühmten Kalenders soll im November 2022 stattfinden.

"Eine Art Zauberspruch"

Was die Fotografin zu ihrer Arbeit sagt? "Ich möchte den Betrachter dazu anregen, seinen Geist zu öffnen und mit mir zu träumen", wird Summerton zitiert. Es sei ein lang gehegter Wunsch von ihr gewesen, für den Pirelli-Kalender zu fotografieren. "Es war unglaublich, als es zustande kam", verriet sie. "Es war, als ob eine Art Zauberspruch endlich funktioniert hätte." Summerton ist erst die fünfte Frau, die für den Kalender fotografiert hat.

Der Pirelli-Kalender erscheint seit 1964 und gilt als Sammlerstück. Wegen der Corona-Pandemie wurde 2020 auf die Ausgabe verzichtet. Pirelli engagiert Jahr für Jahr prominente Persönlichkeiten als Fotografen: Helmut Newton (1920-2004), Karl Lagerfeld (1933-2019) oder Peter Lindbergh (1944-2019) standen schon hinter der Kamera. Zuletzt nahm sich Sänger Bryan Adams des Kalenders an.

Lange Jahre dominierten im Pirelli-Kalender erotische Aktaufnahmen. Erst seit einigen Jahren stehen die nackten Tatsachen nicht länger im Vordergrund. Inzwischen sollen die gezeigten Personen vielmehr für ihre Leistungen gewürdigt werden. Und nicht alle von ihnen sind Frauen - Bryan Adams etwa lichtete unter anderem auch Rock-Ikone Iggy Pop für den Kalender ab.