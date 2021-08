"On the Road"

Sänger Bryan Adams ist seit Jahren auch leidenschaftlicher Fotograf - hier ist er bei einer Ausstellung 2018 in Berlin zu sehen.

Der Pirelli-Kalender ist legendär. Dabei hat er eine beachtliche Entwicklung hinter sich. Jahrelang zeigte er ausschließlich nackte Frauen. Doch das ist nicht mehr zeitgemäß. Nun darf Musiker Bryan Adams Promis für ihn ablichten. Und die reichen von Cher bis Iggy Pop.

Nach seiner Corona-Pause kommt der Pirelli-Kalender zurück - die Fotos dafür liefert Musiker Bryan Adams. Vor seiner Kamera standen Medienberichten zufolge Künstler und Künstlerinnen wie Cher, Rita Ora, Iggy Pop, Jennifer Hudson, St. Vincent und Grimes. Das Thema des Kalenders lautet offenbar "On The Road" und soll die Stars in typischen Szenen auf Tour zeigen.

Er sei "seit 45 Jahren" auf Tour, sagte Adams laut "Evening Standard" über das Thema, "denn zum Leben eines Musikers gehören Straßen, Reisen, Warten in Hotels, Stunden hinter der Bühne". Der Kalender soll im November erscheinen, darin zu sehen sein sollen auch die Sängerinnen Normani, Bohan Phoenix, Saweetie und Kali Uchis, wie der "Guardian" berichtet.

Von Amy Winehouse bis zur Queen

Bryan Adams verfolgt seine Leidenschaft hinter der Kamera schon seit Jahren. So hatte er bereits Berühmtheiten wie Amy Winehouse, Mick Jagger und sogar Queen Elizabeth II. vor der Linse. Seine Bilder wurden in Magazinen wie "Vogue", "GQ" oder "Harper's Bazaar" veröffentlicht. Adams brachte zudem einige Bücher mit seinen Arbeiten heraus.

Der Pirelli-Kalender, auch "The Cal" genannt, erscheint seit 1964 und gilt als Sammlerstück, das stets nur einem ausgewählten Personenkreis zur Verfügung gestellt wird. Pirelli engagiert Jahr für Jahr große Fotografen: Helmut Newton, Karl Lagerfeld, Peter Lindbergh oder auch Annie Leibovitz standen schon für den Kalender hinter der Kamera. Im Lauf der Jahre hat sich "The Cal" stark verändert. Rein erotische Motive sind der kunstvollen Darstellung starker Persönlichkeiten gewichen.

2021 gab es aufgrund der Corona-Pandemie keinen neuen Pirelli-Kalender. Stattdessen spendete der Reifenhersteller 100.000 Euro für die Virus-Erforschung.