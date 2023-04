(Foto: getty / Kevin Mazur / Getty Images for NARAS / Spot On)

Dass Rapper Sean Combs alias "Diddy" einst ein Sample des The-Police-Songs "Every Breath You Take" für seinen Hit "I'll Be Missing You" verwendete, kommt ihn teuer zu stehen. Angeblich muss er deshalb bis an sein Lebensende an Ex-Police-Sänger Sting latzen. Und das nicht gerade wenig.

Sean Combs, auch als "Diddy", "P. Diddy", "Puff Daddy" oder Ähnliches bekannt, und Sänger Sting haben offenbar eine Vereinbarung getroffen. So behauptet der Rapper nun in einem Tweet, er zahle seinem Musikerkollegen jeden Tag 5000 Dollar. Und das nicht etwa nur vorübergehend, sondern tatsächlich bis an sein Lebensende.

Grund für die Zahlungen soll Combs' größter Hit "I'll Be Missing You" aus dem Jahr 1997 sein. Für den Song hatte er ein Sample des The-Police-Klassikers "Every Breath You Take" verwendet - ohne dafür vorab die Erlaubnis einzuholen. Das Lied stammt aus der Feder von Sting, der früher Sänger von The Police war.

Die Frage, ob er das Sample verwenden dürfe, habe der Rapper erst gestellt, als die Single schon veröffentlicht gewesen sei, erklärte Sting im Gespräch mit dem Portal "Black Millionaires". Auf die Frage, ob es wahr sei, dass Combs ihm täglich 2000 Dollar für das Sample zahlen müsse, antwortete Sting mit einem Lächeln: "Ja, bis ans Ende seines Lebens."

Combs retweetete den Interviewausschnitt und schrieb korrigierend dazu: "Nope. 5000 Dollar am Tag."

Kein böses Blut

Dass angesichts der von Combs begangenen Urheberrechtsverletzung Geld zwischen den beiden fließt, ist sicher nicht unwahrscheinlich. Die Höhe der Zahlungen überrascht dann aber doch. Sollte Combs' Aussage stimmen, würde er jährlich mehr als 1,8 Millionen Dollar an Sting überweisen.

Doch Lizenzgebühren hin oder her - beide Musiker versichern, dass sie kein Problem mehr miteinander haben. Sting schob in seinem Interview sofort hinterher: "Wir sind heute sehr gute Freunde." Combs wiederum schreibt in seinem Tweet: "Liebe an meinen Bruder."

"I'll Be Missing You" war eine Hommage an den Rapper The Notorious B.I.G., der 1997 im Alter von 24 Jahren erschossen worden war. Dem Track hat Combs zwei Billboard Music Awards und einen Grammy zu verdanken. Auch Sting sagte über den Hit: "Es war eine wunderschöne Version des Songs." 1997 performten die beiden den Song sogar gemeinsam auf der Bühne der MTV Video Music Awards.