Freitag, Samstag, Sonntag - drei Mal hintereinander sollten Die Ärzte eine ausverkaufte Open-Air-Show auf dem Tempelhofer Feld in Berlin spielen. Doch zumindest das erste Konzert muss kurzfristig abgesagt werden. Ob es mit dem Auftritt am Samstag klappt, ist auch noch ungewiss.

Das für den heutigen Abend in Berlin geplante Konzert der Band Die Ärzte ist wenige Stunden vor dem Beginn abgesagt worden. Anders als bei einer Club-Show der Gruppe vor rund zwei Monaten, die wegen eines Krankheitsfalls in der Band ausfallen musste, ist diesmal jedoch das Wetter schuld.

Bei dem für Freitag angesetzten Konzert handelte es sich um einen Open-Air-Auftritt auf dem Tempelhofer Feld. Über Berlin gehen jedoch seit dem Nachmittag heftige Regenmassen nieder. Auch Blitze sind zu sehen und Donner zu hören. Am Abend soll die Stärke des Unwetters noch zunehmen.

Als erstes informierte die Band Donots, die im Vorprogramm von Die Ärzte auftreten sollte, ihre Fans darüber, dass das Konzert im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt. "Liebe Leutinnen und Leute, das Konzert heute muss wegen Unwetter und Gefahr für Leib und Leben ausfallen. Alle hier sind untröstlich. Kommt bitte sicher nach Hause", hieß es in einem Statement der Band.

"Krasse Blitzentladungen"

Die-Ärzte-Schlagzeuger Bela B wandte sich wenig später in einer Story auf seiner Instagram-Seite ebenfalls an alle, die ein Ticket für die Show am Freitag ergattert hatten. "Das Konzert für heute wird abgesagt", spricht er unter einer Überdachung auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tempelhof in seine Smartphone-Kamera. Alle Leute, die noch nicht da seien, rufe er auf, sich gar nicht mehr auf den Weg zu machen. Polizei und Feuerwehr ließen niemanden mehr auf das Gelände.

Es gebe nicht nur eine amtliche Unwetterwarnung, erklärt der Musiker den sicherlich enttäuschten Fans. Es sei auch mit "krassen Blitzentladungen" über dem Gelände zu rechnen. "Und ich glaube, das ist nicht so gut, wenn das auf eine Menschenmasse runtergeht", so Bela B.

Für Samstag und Sonntag sind noch zwei weitere ausverkaufte Shows von Die Ärzte an gleicher Stelle geplant. Wenngleich die Wetterprognose für den Samstag in Berlin ebenfalls ziemlich düster aussieht, ist bislang noch vorgesehen, das Konzert durchzuführen. Entspannt durchatmen können lediglich die Besitzerinnen und Besitzer eines Tickets für die Show am Sonntag. Zum Wochenausklang wird freundliches Wetter in Berlin erwartet.