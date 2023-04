Zwei Tage ist es her, dass Victoria Beckham ihren 49. Geburtstag feierte. Zelebriert wurde das nicht nur bei einem opulenten Mahl mit Kind und Kegel. Zur Feier des Anlasses drückte ihr Ehegatte David Beckham auch einen dicken Schmatzer auf - beim gemeinsamen Liebesausflug ans Meer.

Victoria Beckham mag noch immer jede Menge "Spice" besitzen. Aber ein "Girl" ist sie nun nicht mehr gerade. Schließlich feierte die ehemalige Popsängerin am Montag ihren 49. Geburtstag.

Bis zum ganz großen, runden Jubiläum ist es damit zwar noch ein Jahr hin. Aber natürlich ließ es sich die Modedesignerin nicht nehmen, ihren Geburtstag auch in diesem Jahr gebührend zu feiern. Davon zeugen mehrere Nachrichten, die sie auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat.

Ein Post zeigt sie mit ihrem Mann und drei ihrer vier Kinder in einem Restaurant. Bei dem opulenten Geburtstagsmahl standen offenbar unter anderem Kuchen und Wein auf der Speisekarte. Neben David Beckham, der seine Frau lachend umarmt, sind auch die Sprösslinge Brooklyn, Cruz und Harper zu sehen. Wo der Vierte im Bund, Sohn Romeo, an diesem Abend war, ist offen. Möglicherweise hatte der 20-Jährige, der wie sein Vater eine Fußball-Karriere anstrebt, ja andere Verpflichtungen.

Gleichwohl gratulierte Romeo seiner Mutter bereits am Montag mit einer liebevollen Nachricht auf seiner Instagram-Seite. Zu einem Foto, das ihn und Victoria Beckham aneinander geschmiegt zeigt, wünschte er "der besten Mutter da draußen" alles Gute und ergänzte: "Ich liebe dich so sehr."

Doch damit noch lange nicht genug der Liebesbekundungen. So veröffentlichte das Geburtstagskind noch einen weiteren Schnappschuss mitsamt dem Ehemann. Auf ihm sehen wir Victoria und David Beckham gemeinsam an einem Strand, an den sie offenbar gedüst sind, um noch ein bisschen weiterzufeiern. Die beiden halten Cocktail-Gläser in ihren Händen, während sie sich auf die Zehenspitzen stellt, um von ihm einen dicken Schmatzer abzugreifen.

Noch weiteren Kuschelbedarf? Kein Problem, denn natürlich nutzte auch David Beckham die Gelegenheit für einen emotionalen Geburtstagsgruß an seine Frau. Er postete am Montag ein älteres Schwarz-Weiß-Bild auf Instagram, auf dem er Victoria Beckham sanft auf die Nase küsst. Seine Glückwünsche gingen an die "fantastischste Frau und Mutter" überhaupt raus, merkte er dazu an.

Mit anderen Worten: Auch nach knapp 24 Ehe-Jahren scheint bei den Beckhams noch immer alles in bester Ordnung und voller Friede, Freude und Eierkuchen zu sein. Und so dürften die beiden auch im kommenden Jahr nicht nur ihren 50. in Eintracht feiern, sondern auch ihre Silberne Hochzeit.