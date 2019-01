Vor drei Wochen hoben sie ab, um sich in Australien in das vielleicht größte Abenteuer ihres Lebens zu stürzen. Jetzt sind die Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wieder in Deutschland gelandet. Full of energy, versteht sich.

Die Zivilisation hat sie wieder. Und die Kälte. Gut eingemummelt in wintertaugliche Kleidung sind die diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer am Flughafen von Frankfurt am Main angekommen.

Ein Kuss zur Begrüßung: Domenico de Cicco und Freundin Julia. (Foto: imago/STAR-MEDIA)

Einzig Evelyn Burdecki scheint nicht so ganz geschnallt zu haben, dass es hierzulande gerade ein wenig frischer ist als down under. Jedenfalls erschien sie bei ihrer Ankunft in Badeschlappen und mit ärmellosem Shirt, auf dem geschrieben stand: "Let the sun shine in" ("Lass die Sonne rein").

Aber vielleicht ist sie als Dschungelkönigin einfach auch gegen alle Minustemperaturen gewappnet. Nach dem Motto: Wer einen lebenden Skorpion verputzt und pürierte Maden runterspült als sei es Champagner, dem kann auch der deutsche Winter nichts mehr anhaben.

Ready to rumble?

Strong und healthy: Bastian Yotta. (Foto: imago/STAR-MEDIA)

Gemeinsam mit ihren Finalteilnehmern Peter Orloff und Felix van Deventer strahlt Burdecki auf so manchen Fotos um die Wette. Vor allem Orloff macht deutlich, dass er wohl noch immer ready to rumble wäre.

Doch auch die anderen Dschungelcamper ließen es sich nicht nehmen, noch einmal für die Kameras zu posieren - vom schwer bepackten Tommi Piper über "Bobhase" Sandra Kiriasis bis hin zu der endgültig von allen Dschungelprüfungen erlösten Gisele Oppermann.

De Cicco knutscht die Freundin

Auch Chris Töpperwien posierte für die Kameras - ohne Yotta. (Foto: imago/STAR-MEDIA)

Und ja, auch "Miracle Morning"-Meister Bastian Yotta und Currywurst-König Chris Töpperwien lächelten angesichts der Ankunft in Frankfurt - wenn auch nicht zusammen und obgleich sie noch ein Stückchen Weg bis in ihre Wahlheimat USA vor sich haben.

Domenico de Cicco wurde übrigens von seiner Freundin und Mutter seines Kindes, Julia, in Empfang genommen. Was wohl Evelyn durch den Kopf ging, als sie die beiden dort knutschend gesehen hat? Nichts, hoffen und vermuten wir mal. Da sollte sie doch ebenfalls drüberstehen - als neue Dschungelkönigin erst recht.