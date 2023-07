Die Eagles sind eine der erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte, ihr "Hotel California" ist ein Welthit. Nun kündigen die Eagles ihre Abschiedstour an - 43 Jahre nachdem sie eigentlich schon am Ende waren.

Die US-Rockband Eagles, die durch Hits wie "Hotel California", "Take It Easy" oder "Peaceful Easy Feeling" in den 70er Jahren berühmt wurde, hat ihre Abschiedstournee angekündigt. Mit "The Long Goodbye" wollten sie nach 52 Jahren zum letzten Mal auf Tour gehen, teilte die Band auf ihrer Webseite mit. Sie hätten viel länger durchgehalten, als sie sich je erträumt hätten. "Dies ist unser Abgesang, aber die Musik geht weiter und weiter", hieß es in dem Statement.

Die Musiker um Gründungsmitglied Don Henley planen zunächst von September bis November Auftritte in 13 US-Städten. Weitere Termine wollten sie später bekannt geben. Zum ersten Mal hatten sich die Eagles schon 1980 aufgelöst. Auslöser des Splits, dem lange interne Spannungen vorangegangen waren, war ein Auftritt bei einem Spendenkonzert für einen US-Senator - den Gitarrist Don Felder beleidigt haben soll. "Jetzt stehen wir also auf der Bühne, und Felder sieht mich an und sagt: 'Nur noch drei Songs, dann trete ich dir in den Arsch, Kumpel.' Und ich sage: 'Toll. Ich kann's kaum erwarten'", erinnerte sich Frey später. "Wir sind da draußen und singen 'Best of My Love', aber innerlich denken wir beide: 'Sobald das hier vorbei ist, werde ich ihn umbringen'. Da wusste ich, dass ich aussteigen musste." Der Auftritt endete damit, dass Felder hinter der Bühne eine Gitarre gegen die Wand schlug und in einer Limousine davonfuhr.

"Wenn die Hölle zufriert"

Es war das vorläufige Ende der megaerfolgreichen Eagles. Auf die Frage, wann man wohl wieder zusammen auf Tour ginge, antwortete Henley "When Hell freezes over" - "Wenn die Hölle zufriert". 14 Jahre später fand sich die Band aber doch wieder zusammen, beim Comeback entstand das Livealbum "When Hell freezes over", das Henley und Co. sofort wieder an die Spitze der Billboard Charts zurückbrachte. Ihr bislang letztes Studioalbum "Long Road Out of Eden" war 2007 erschienen und erreichte ebenfalls Platz 1 der Billboard Charts. In Deutschland erreichte das Album Platz 2 der Albumcharts.

Eigentlich waren die Eagles als Begleitband für die Country-Rock-Sängerin Linda Ronstadt gegründet worden, doch die Musiker traten schnell aus ihrem Schatten. 1972 erschien das Debütalbum "Eagles", gefolgt von zahlreichen Hit-Alben, darunter "Hotel California" und "Their Greatest Hits (1971-1975)". Die mit sechs Grammys ausgezeichnete Band tourte über Jahrzehnte hinweg durch die Welt und verkaufte weit über 100 Millionen Platten. 1998 wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2016 war der Gitarrist und Sänger Glenn Frey, eines der Gründungsmitglieder, im Alter von 67 Jahren gestorben.