Im vergangenen Jahr muss der Preis für Popkultur wie so viele andere Veranstaltungen aufgrund von Corona aussetzen. Am kommenden Donnerstag ist es aber endlich wieder so weit: Der Award wird zum fünften Mal verliehen. Live dabei sind angesagte Künstler aus allen Genres.

2016 ruft der gemeinnützige Verein Förderung der Popkultur e.V. den Preis für Popkultur ins Leben, der gerade nach dem Untergang des "Echo" als neuer deutscher und unabhängiger Musikpreis fungieren soll. Im Laufe der Jahre wächst das Interesse an dem Award und der dazugehörigen Show, doch aufgrund von Corona wird auch dem erstmal der Garaus gemacht. Nun aber kommt der Preis für Popkultur zurück und hat wieder zahlreiche spannende Gesichter im Gepäck.

Am kommenden Donnerstag, den 6. Oktober, versammelt sich im Tipi am Kanzleramt in Berlin nach langer Abstinenz endlich mal wieder das Who is Who der hiesigen Popkultur-Szene. Nominiert und vor Ort sein werden unter anderem Nura, ELIF, Mine und Haiyti , Drangsal, Roosevelt und Sam Vance-Law sowie die Beatsteaks und Leoniden.

Künstler, Lieder und Geschichten

Doch nicht nur musikalische Gäste sind geladen. Auch werden Initiatoren von wichtigen Organisationen wie Alarmstufe Rot, Kulturgesichter und #DeutschrapMeToo sowie der Klima-Initiative Music Declares Emergency und des Memes-Kanals Galerie Arschgeweih erwartet.

Durch den Abend führt Moderatorin Hadnet Tesfai. Und als besonderes Highlight wird der Preis fürs Lebenswerk verliehen. An wen, bleibt natürlich bis dahin ein Geheimnis. Natürlich kann sich jeder, der nicht persönlich dabei sein kann, wenn das Event unter Einhaltung der 3G-Regelung ein Stück weit zur Normalität zurückkehrt, das Ganze auf der Website des Vereins per Videostream live mitverfolgen.

Die gesamte Liste der Nominierten liest sich wie folgt:

Lieblings-Solokünstlerin

Elif

Haiyti

Mine

Nura

Shirin David

Lieblings-Solokünstler

Danger Dan

Drangsal

Max Herre

Roosevelt

Sam Vance-Law

Lieblingsband

ÄTNA

Die Ärzte

Giant Rooks

K.I.Z

Leoniden

Lieblingsproduzent/in

Markus Ganter

Mine

Novaa

Tim Tautorat

Tua

Lieblingsalbum

Danger Dan - 'Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt'

Giant Rooks - 'ROOKERY'

K.I.Z. - 'Rap über Hass'

Mine - 'HINÜBER'

The Notwist - 'Vertigo Days'

Lieblingslied

Betterov - 'Dussmann'

Danger Dan - 'Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt'

Drangsal - 'Mädchen sind die schönsten Jungs'

Nura - 'Niemals Stress mit Bullen'

Zoe Wees - 'Girls Like Us'

Lieblingsvideo

Beatsteaks - 'After Hours'

Danger Dan - 'Lauf davon'

K.I.Z. - 'Ich ficke euch (alle)'

Mine - 'HINÜBER'

Von Wegen Lisbeth - 'L.OST'

Hoffnungsvollste/r Newcomer/in

badmómzjay

Betterov

Edwin Rosen

Schmyt

Zoe Wees

Schönste Geschichte

Spotify Original Podcast - '190220 Ein Jahr nach Hanau'

'Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen'

Die Carolin Kebekus Show - 'Kein Rock am Ring - Über Sexismus in der Musikindustrie'

Chez Krömer - 'Zu Gast: Torsten Sträter'

Torsten Groß/RollingStone - 'Back to Live'

ZDF Magazin Royal - 'Träume nicht dein Leben, sondern... zieh' nach Dubai'

Spannendste Idee/Kampagne

#DeutschrapMeToo

Alarmstufe Rot

Kulturgesichter - #ohneunsistsstill

Joko & Klaas - 15 Minuten live - Pflege ist #NichtSelbstverständlich

Tour D'Amour

Gelebte Popkultur

Galerie Arschgeweih

Landstreicher - Picknick Konzerte 2020

Music Declares Emergency Germany

Tour D'Amour

United We Stream