Es ist nicht das erste Mal, dass sich Queen Elizabeth und ihre Thronfolger für Fotograf Mackechnie in Szene setzen: Schon 2016 anlässlich ihres 90. Geburtstags fängt der Schotte die Familie ein. Zum Start der 20er-Jahre gibt es jetzt ein neues Porträt.

Das britische Königshaus hat zum Start der 20er-Jahre ein offizielles Foto der Königin und der Thronfolger veröffentlicht. Die seit 1952 amtierende Elizabeth II. ist darauf mit ihrem ältesten Sohn Charles sowie ihrem Enkel William und ihrem Ur-Enkel George zu sehen.

Die drei sind der Erste, Zweite und Dritte in der Thronfolge. Charles ist Prinz von Wales, William Herzog von Cambridge. Das Foto habe man veröffentlicht, um "den Beginn einer neuen Dekade" zu würdigen, twitterte der Palast dazu. Hingucker auf dem Foto ist der gar nicht mehr so kleine George, der verschmitzt und keck in die Kamera guckt. Auf seiner Schulter liegt liebevoll die Hand des Opas.

Das Bild, auf dem George dank einer Stufe fast so groß wirkt wie die Königin und sich Charles und William etwas im Hintergrund halten, wurde von dem schottischen Fotografen Ranald Mackechnie im Thronsaal des Buckingham-Palasts in London aufgenommen.

Mackechnie machte auch schon ein 2016 veröffentlichtes Bild von der Königin und den dreien, das damals den 90. Geburtstag der Königin offiziell markieren sollte.