Während die Rapperin Megan Thee Stallion bei "Saturday Night Live" in New York gastiert, verschaffen sich Einbrecher laut einem Bericht Zugang zu ihrer Villa in Los Angeles. Bei ihrem Diebeszug erbeuten die unbekannten Täter offenbar Bargeld und Wertgegenstände.

Unbekannte Diebe sollen bei der Rapperin Megan Thee Stallion eingebrochen sein. Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, hätten zwei Männer Donnerstagnacht die Hintertür ihres Zuhauses in Los Angeles zerstört und sich über diesen Weg Zugang zum Schlafzimmer der Grammy-Preisträgerin verschafft.

Die Einbrecher klauten demnach Schmuck, Bargeld und Elektrogeräte im Wert von 300.000 bis 400.000 US-Dollar, berichtet die Promi-Website unter Berufung auf anonyme Quellen bei den Strafverfolgungsbehörden. Über Überwachungsvideos des Anwesens und aus der Umgebung versuche die Polizei nun, den Tätern auf die Schliche zu kommen. Bisher gebe es aber noch keine Verhaftungen.

Die 27-jährige Rapperin war demnach zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Sie bereitete gerade ihre Gast-Moderation der Late-Night-Show "Saturday Night Live" in New York vor. Auf Twitter scheint Megan Thee Stallion den Vorfall mit einem kurzen Tweet zu bestätigen: "Materielle Dinge können ersetzt werden, aber ich bin froh, dass es allen gut geht."