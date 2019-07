2001 commit "The Fast and the Furious" in die Kinos. Einer der beiden Hauptdarsteller: Vin Diesel. Auch im neunten Film der Action-Reihe mischt Diesel wieder mit. Aber er wird nicht der einzige alte Bekannte sein. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Die Oscar-Preisträgerinnen Helen Mirren und Charlize Theron werden eine weitere "Fast and Furious"-Folge drehen. Vin Diesel, Hauptdarsteller der Action-Reihe, gab die hochkarätige weibliche Besetzung bekannt. Er teilte auch mit, dass die Dreharbeiten für "Fast and Furious 9" seit drei Wochen laufen würden. Neben vielen Original-Darstellern seien auch neue Schauspieler dabei, darunter Wrestling-Star John Cena.

Mirren und Theron hatten 2017 in dem achten Teil der Reihe über schnelle Autos und illegale Straßenrennen ihr Debüt gegeben. Theron mimte die eiskalte Computer-Terroristin Cipher, Mirren spielte die Leinwand-Mutter von Jason Stathams Figur Deckard Shaw.

Diesel spielte schon in dem Originalfilm im Jahr 2001 mit. Teil 9 wird von Justin Lin inszeniert, der bereits bei vier Folgen Regie führte. Der US-Kinostart ist für Mai 2020 geplant.