(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

"Unglaublich beängstigend", urteilen Beobachterinnen und Beobachter über ein Video, das zeigt, wie Drew Barrymore vor einem Stalker auf offener Bühne die Flucht ergreift. Fans der Schauspielerin sind sich sicher: Der Mann ist für die 48-Jährige kein Unbekannter.

Mitten während eines Live-Talks in New York hat Drew Barrymore fluchtartig die Bühne verlassen. Nachdem sich ein Mann genähert hatte, stürmte die Schauspielerin in Begleitung der Moderatorin Reneé Rapp aus dem Saal. Security-Mitarbeiter hielten derweil den mutmaßlichen Stalker davon ab, noch näher heranzukommen.

Ein Video von dem Vorfall sorgt in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Viele Fans sorgen sich um die Sicherheit des einstigen "E.T."-Kinderstars.

Drew Barrymore war zu einer Veranstaltung im "The 92nd Street Y" gekommen und befand sich gerade im Gespräch mit Reneé Rapp, als jemand aus dem Publikum ihren Namen rief. Die 48-Jährige unterbrach daraufhin ihren Satz und rief zunächst noch gut gelaunt zurück: "Oh mein Gott, ja, hallo."

"Du weißt, wer ich bin"

Als Barrymore dann aber versuchte, ihr Gespräch mit Rapp fortzusetzen, eskalierte die Situation. Ein Mann näherte sich der Bühne und nannte dabei seinen vollständigen Namen. "Du weißt, wer ich bin. Ich muss dich irgendwann sehen, während du in New York bist", fügte er hinzu.

Rapp stand in diesem Moment auf, um Barrymore von der Bühne zu geleiten. Zugleich schritten die Sicherheitskräfte ein und hielten den Mann in Schach.

"Unglaublich beängstigend", urteilen Nutzerinnen und Nutzer unter einem Beitrag bei X (früher Twitter), der die Szene im Video festhält. Barrymores Fans, mutmaßen zudem, dass die Schauspielerin den Mann kenne und es sich bei ihm um einen Stalker handele, der ihr schon länger nachstelle.

Tatsächlich ist der Mann laut "Santa Monica Daily Press" polizeibekannt. Ihm soll schon mehrfach Einbruch und Hausfriedensbruch zur Last gelegt worden sein. Er sei deshalb auch schon wiederholt verhaftet worden.