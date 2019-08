Oft wird Promis vorgeworfen, sich zu wenig gegen Extremismus stark zu machen. Jetzt versammelt Die-Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel zum Song "Die Demokratie ist weiblich" zahlreiche Prominente in einem Video. Darunter sind nicht nur die üblichen Verdächtigen.

Zu denen, die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen, hat Sebastian Krumbiegel noch nie gehört. Doch bei einem Thema tat er sich nach eigener Aussage bislang stets schwer.

"Mein Vater, Jahrgang 1936, sagte mir vor Jahren schon: Junge - mach doch mal ein Lied über die Demokratie! Das geht nicht, sagte ich, viel zu sperrig und zu theoretisch. Darüber kannst du keinen Popsong schreiben", erklärt der Sänger, der neben seinen Soloaktivitäten natürlich als Mitglied der Band Die Prinzen bekannt ist.

Jetzt allerdings hat der gebürtige Leipziger es doch getan, motiviert durch die aktuellen politischen Entwicklungen und mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und seinem Heimatland Sachsen. Manch einer rechne bei diesen Urnengängen mit "bösen Überraschungen", erklärt Krumbiegel und betont zugleich: "Ich kann und will keinem sagen, was er zu tun, zu lassen oder zu denken hat. Ich will nur für ein paar Dinge geradestehen, die mir wichtig sind."

Fast 70 Unterstützer

Krumbiegel rechnet mit "bösen Überraschungen" bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. (Foto: Enrico Meyer)

Dafür hat er sich die Unterstützung zahlreicher Kollegen geholt. "Ich hätte, ehrlich gesagt, nicht in meinen kühnsten Träumen gedacht, dass ich das hinkriege", erklärt der Musiker. Nach und nach habe er Freunde und Bekannte kontaktiert und gefragt, ob sie im Video zum Song "Die Demokratie ist weiblich" mitmachen würden - "und fast alle fanden die Idee gut und haben spontan zugesagt".

So versammelt Krumbiegel nun eine Schar von fast 70 Prominenten, die sich gemeinsam mit ihm für die Demokratie gerade machen. Darunter sind mit Stars wie Til Schweiger, Peter Maffay oder Katja Ebstein sicher einige Showbiz-Größen, deren Einsatz angesichts ihres politischen Engagements in der Vergangenheit nicht unbedingt erstaunt. Doch der Clip hält auch so manche Überraschung parat.

Über den Song, das Video und seinen Einsatz für die Demokratie gibt Sebastian Krumbiegel heute auch im n-tv-Interview Auskunft. Um 15 Uhr ist er live zu Gast in den n-tv Nachrichten.