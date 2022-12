Schock für Hollywoodstar Robert De Niro. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten bricht eine stadtbekannte Diebin in sein Haus in New York ein und macht sich über die Weihnachtsgeschenke her. Die Polizei kommt gerade noch rechtzeitig.

Robert De Niro muss kurz vor Weihnachten einen Schreckmoment verkraften: Bei dem Schauspieler wurde eingebrochen. Wie die "New York Post" und "ABC7 New York" unter Berufung auf die Polizei berichten, hat sich eine Einbrecherin am frühen Montagmorgen Zugang zu seinem Haus in der Upper East Side in Manhattan verschafft.

Als die Polizisten die 30-jährige polizeibekannte Frau dort antrafen, war sie gerade damit beschäftigt, sich das I-Pad des Hollywoodstars zu greifen und Weihnachtsgeschenke unter dem Baum einzupacken. "Sie hat Weihnachtsgeschenke gestohlen", erklärte die Strafverfolgungsbehörde in New York. "Das ist einfach verrückt".

Beamte entdeckten die Einbrecherin zuvor in einer Gegend, in der sie bereits mehrmals festgenommen worden war, und begannen, ihr zu folgen. Sie schlich gegen 2.30 Uhr morgens eine Treppe hinunter, die zum Haus des 79-jährigen Stars auf der Upper East Side führte. Der Polizei fiel auf, dass sie probierte ein paar Türen zu öffnen, bevor sie zu dem Haus von De Niro gelangte. Mit einem Brecheisen soll es ihr schließlich gelungen sein, die Tür aufzuknacken, wie "Mirror" berichtet. Die Polizisten reagierten prompt, betraten das Zuhause des Hollywoodstars und nahmen die Frau fest.

De Niro war während der Tat im Haus

Laut Polizei trafen der Schauspieler und die vermeintliche Diebin nicht aufeinander. De Niro soll während des Vorfalls im Haus gewesen sein, er habe sich im oberen Stockwerk aufgehalten während sich seine Tochter wohl in einem der Schlafzimmer befand. Keiner der Bewohner wusste jedoch, was los war.

Die Frau zählt für das New York Police Department (NYPD) zu den "rückfälligsten Einbrechern". Sie soll bereits 26 Mal verhaftet worden sein, unter anderem wegen Einbruchs und kleineren Diebstählen. Erst am 8. Dezember soll sie ihre letzte Strafe abgesessen haben.