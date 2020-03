"Let's Dance"-Juror Jorge González ist immer für auffällige Looks und gewagte Fashion-Statements zu haben. Doch mit seiner Gardinen-Perücke hat sich der 52-Jährige bei der RTL-Tanzshow gestern selbst übertroffen. Nun erklärt der Kubaner, weshalb seine Frisur zu Corona-Zeiten in vielerlei Hinsicht praktisch ist.

Womit zu "Wetten, dass ..?"-Zeiten Moderator Thomas Gottschalk in jeder Show aufs Neue zu überraschen wusste, gelingt heute "Let's Dance"-Juror Jorge González. Allerdings sind die Looks des gebürtigen Kubaners in der RTL-Tanzshow wesentlich verrückter. Bei der gestrigen Live-Show sorgte der 52-Jährige mit seiner Perücke nicht nur für den größten Hingucker des Abends - sondern erklärte heute auch, was hinter seinem ausgefallenen Look steckte.

"Hola Chicas y Chicos! Oh ja, ich liebe meine praktische Frisur. Damit kann ich die bösen Geister und schlechte Energie einfach wegfegen. Wenn ich euch damit geschockt, provoziert, inspiriert, unterhalten oder sogar zum Staunen oder Lachen gebracht habe, dann seid ihr vielleicht für einen Moment von der aktuellen Situation, die uns alle betrifft, abgelenkt gewesen", schreibt der Choreograf auf Instagram zu Fotos und einem Videoclip seines avantgardistischen Looks mit überdimensioniertem Haarteil in der Freitagabend-Show.

Im Hinblick auf die weltweite Corona-Krise erklärt er zudem: "Ich bin wirklich dankbar, dass wir unter Einhaltung strengster Auflagen bisher die @letsdance Show bei @rtl.tv realisieren können, um euch weiterhin jeden Freitagabend live zu unterhalten. Ich bleibe so, wie ich bin und werde mir meine Lebensfreude auf dem Laufsteg meines Lebens erhalten", gibt das beliebte Model seine ermutigende Einstellung preis. Mit einigen der angefügten Hashtags unterstreicht diese noch zusätzlich: #goodenergy (gute Energie), #goodvibes (gute Stimmung), #beyourself (sei du selbst). Was er sich wohl für nächsten Freitag überlegt?